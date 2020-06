Galaxy Note 20 perderà il display dai bordi curvi?

L’anno scorso Samsung ha prodotto due differenti versioni del suo top di gamma dotato di S Pen: Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. I due smartphone differivano per varie caratteristiche quali fotocamera, dimensioni, batteria, etc ma in comune avevano la tipologia del display: entrambi con una doppia curvatura ambo i lati.

Ebbene, secondo diverse indiscrezioni, il prossimo Galaxy Note 20 uscirà fuori dal coro e sarà dotato di un display piatto. Galaxy Note 20+ invece sarà prodotto con un pannello dai classici bordi curvi. Insomma, se Samsung decidesse di mettere sul piatto anche questa differenza, potrebbe accaparrarsi i sostenitori di un’esperienza smartphone dal pannello “tradizionale”.

Le indiscrezioni di cui parlavamo hanno un volto e sono rappresentate dalla foto della custodia, la quale mostra come i bordi laterali siano presenti – su di essa – per proteggere il display.

Dettagli anche per il comparto fotocamera, con un grande modulo che spicca nella parte posteriore e che raccoglie tutti i sensori, proprio come accade con la famiglia Galaxy S20 attualmente sul mercato. Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+ saranno presentati durante il terzo trimestre 2020, probabilmente con un evento online viste le attuali normi vigenti per evitare gli assembramenti che, indubbiamente, un evento pubblico crea.