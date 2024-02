A breve non saranno solamente i Pixel a gestire le chiamate noiose al posto vostro

Google sta estendendo la funzionalità "Hold for Me" già presente sui telefoni Pixel a un pubblico più ampio, portando la stessa comodità di attesa al telefono su più dispositivi e desktop tramite Google Search. L'annuncio è stato fatto da Lawrence Bonk il 16 febbraio 2024.

L'originale "Hold for Me" è stato introdotto nel 2020 come uno strumento dedicato ai telefoni Pixel, ma ora Google sta testando una funzione simile denominata "Talk to a Live Representative" su Google Search.

Questa funzionalità, attualmente disponibile come parte delle sperimentazioni di Search Labs, permette di effettuare chiamate per conto dell'utente, navigare tra i menu telefonici e restare in attesa. Una volta che un rappresentante umano è disponibile, l'utente viene notificato per iniziare la conversazione.

"Talk to a Live Representative" va oltre l'originale "Hold for Me" in quanto è accessibile su quasi tutti i telefoni e la maggior parte dei computer, mentre l'opzione Pixel è limitata ai modelli Pixel 3 e successivi.

Inoltre, questa nuova funzionalità avvia la chiamata iniziale, eliminando la necessità che l'utente Pixel attivi manualmente "Hold for Me" dopo aver iniziato la chiamata.

Il processo è intuitivo. Quando si cerca un numero di assistenza clienti, compare un prompt "Talk to a Live Representative". Dopo aver toccato il prompt, l'utente risponde a domande sulla finalità della chiamata e fornisce il proprio numero. Riceverà quindi aggiornamenti via SMS sui tempi di attesa, e Google lo chiamerà quando un operatore sarà disponibile.

Va notato che questa funzionalità è ancora in fase sperimentale, soggetta a bug, e al momento non è disponibile al di fuori degli Stati Uniti e risulta compatibile solo con alcuni numeri di assistenza clienti.

I settori coperti includono compagnie aeree, aziende di telecomunicazioni, grandi rivenditori, fornitori di assicurazioni e corrieri, come indicato in un elenco ottenuto da 9to5Google.

Attualmente, "Talk to a Live Representative" è disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti attraverso il Search Lab di Google. Gli utenti di Search Lab possono accedere a questa funzionalità tramite l'app Google su Android e iOS, oltre a Chrome desktop.

Al momento, Google non ha specificato quando questa funzionalità verrà resa disponibile su scala più ampia, ma si tratta comunque di un ottimo aggiornamento a una delle funzioni più interessanti, almeno concettualmente, esclusive dei Pixel Phone.