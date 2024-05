Acquisizione Swisscom-Vodafone, importante via libera da parte del governo

Nella giornata di oggi, 21 Maggio 2024, Swisscom (che in Italia opera sotto il brand Fastweb) ha annunciato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ha approvato, senza riserve, l'acquisizione di Vodafone Italia iniziata il 15 marzo del 2024.

Questa decisione è stata comunicata a Swisscom il 17 Maggio scorso, confermando l'assenza di minacce agli interessi nazionali e l'irrilevanza di esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012.

Il processo di acquisizione seguirà le tempistiche stabilite, con conclusione prevista per il primo trimestre del 2025. Tuttavia, l'operazione è ancora soggetta all'approvazione di ulteriori enti regolatori e a standard procedurali comuni.

La normativa sul Golden Power autorizza il governo italiano a intervenire in transazioni specifiche, qualora queste possano compromettere gli interessi pubblici essenziali dell'Italia. Tramite tali poteri, il governo può imporre condizioni o esercitare un veto su determinate operazioni. Non sembra però essere questo il caso e l'acquisizione della divisione italiana di Vodafone procederà come previsto.

Sulla carta, la fusione di Vodafone Italia e Fastweb permetterà ai clienti di godere di migliore connettività e qualità del servizio, sia quando usano la rete mobile che quella fissa; le imprese avranno invece accesso a un portafoglio di servizi di connettività più ampio e ICT di alta qualità.

L'acquisizione, costata a Swisscom ben 8 miliardi di euro, darà vita a una nuova entità nota come NewCo. Il CEO di Fastweb, Walter Renna, ha commentato l'operazione definendola un punto di svolta per l'azienda e per il settore delle telecomunicazioni in Italia. Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha sottolineato l'importanza strategica di questa fusione, evidenziando il solido track record di investimenti e crescita che Swisscom ha avuto in Italia attraverso Fastweb.