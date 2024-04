Fastweb cambia tutto, ecco a quali reti si appoggerà l'operatore in futuro

La recente acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom rappresenta un momento di svolta nel panorama degli operatori italiani, compresi quelli virtuali: durante una conferenza stampa, l'AD di Fastweb Walter Renna ha svelato importanti novità per i clienti Fastweb Mobile, che ad acquisizione completata saranno protagonisti di un cambiamento non da poco.

Il piano è chiaro: i clienti Fastweb Mobile verranno gradualmente migrati sulla rete mobile di Vodafone. La mossa fa parte del piano di fusione che porterà alla creazione di un unico operatore, combinando le infrastrutture mobili e fisse di Fastweb e Vodafone Italia, promettendo di migliorare notevolmente la qualità del servizio per gli utenti.

L'acquisizione sarà completata entro marzo 2025: solo allora inizierà la migrazione

Finora, Fastweb Mobile si era appoggiata alle reti TIM e WINDTRE, mentre le nuove SIM sfruttavano unicamente la rete WINDTRE. Il passaggio a Vodafone non avverrà però tanto presto: il completamento dell'acquisizione dovrebbe realizzarsi nel primo trimestre del 2025, quindi è probabile che il passaggio inizierà tra circa un anno.

L'uso della rete mobile di Vodafone Italia permetterà a Fastweb di garantire ai propri clienti una maggior qualità e affidabilità del servizio, dato che l'operatore si appoggerà su una rete proprietaria. Tuttavia, finché la migrazione non sarà completata, le condizioni attuali rimarranno invariate.

Non sappiamo ancora quali saranno le modalità di migrazione, se sarà necessario sostituire la SIM oppure no, ma è probabile che Fastweb miri a una transizione fluida e senza grattacapi per i propri clienti. Renna ha comunque tranquillizzato gli utenti, sostenendo che ogni decisione in merito agli accordi correnti con WINDTRE e TIM sarà presa con attenzione, nel rispetto dei contratti esistenti e delle normative in vigore.