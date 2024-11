Addio a una storica funzione degli smartphone Samsung Galaxy

Samsung ha annunciato che, con l'aggiornamento a One UI 7, sarà impossibile scaricare nuovi Edge Panels e, se disinstallati, non sarà più possibile recuperarli, anche se erano stati acquistati precedentemente.

Edge Panels era una funzione introdotta per la prima volta con il Samsung Galaxy Note Edge nel 2014. Questa innovazione permetteva agli utenti di accedere a funzioni e app rapidamente, semplicemente scorrendo da uno dei lati curvi dello schermo.

Questa caratteristica è stata subito apprezzata per la sua immediatezza e la possibilità di personalizzare l'accesso alle applicazioni più usate senza dover sempre passare dalla schermata home.

La decisione di dismettere gradualmente gli Edge Panels ha creato malcontento tra gli utenti di smartphone Galaxy. Questa funzionalità permetteva di personalizzare i dispositivi Samsung attraverso un pannello laterale scorrevole che dava accesso rapido a applicazioni frequentemente usate. Sebbene i pannelli già esistenti rimarranno utilizzabili, la loro eliminazione renderà impossibile il recupero.

Potenziali implicazioni di questa decisione includono una riduzione delle opzioni di personalizzazione per gli utenti Samsung. Mentre il mercato degli smartphone continua a evolvere, la capacità di adattare lo smartphone alle proprie necessità è sempre stata una caratteristica apprezzata dai consumatori. La rimozione di tale opzione potrebbe essere vista da alcuni utenti come un passo indietro nell'esperienza utente offerta da Samsung.

A breve termine, i pannelli rimarranno scaricabili per chi non aggiorna al nuovo sistema operativo One UI 7.0, ma non è stato fornito da Samsung un calendario specifico su quanto a lungo questa opzione rimarrà disponibile. Gli utenti sono quindi invitati a prepararsi per la scomparsa definitiva di questa caratteristica.

Nonostante l'aggiornamento One UI 7.0 sia atteso con grandi aspettative per le sue nuove funzionalità, la questione degli Edge Panels potrebbe creare malcontento per fan di lungo corso del brand.