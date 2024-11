Prime app di One UI 7 disponibili al download, provale sul tuo Galaxy!

Un utente su X ha condiviso delle versioni provenienti dalla One UI 7 di alcune app Samsung. Questo anticipo ci offre un'anteprima di ciò che Samsung potrebbe includere nelle versioni beta e stabili del suo prossimo aggiornamento, attese il prossimo mese.

Le app condivise da Gerwin van Giessen comprendono versioni aggiornate di Calendario, Promemoria e Registratore Vocale, caricate su APKMirror. L'app del Calendario necessita di uno smartphone Galaxy con Android 13 o superiore, mentre le altre due richiedono Android 14.

È importante notare che queste app non sono rilasci ufficiali di Samsung e potrebbero presentare bug o funzioni incomplete. Per coloro che preferiscono non confrontarsi con il sideloading e con app potenzialmente problematiche, sarebbe opportuno attendere l'aggiornamento ufficiale alla One UI 7.

Il sideloading, in particolare, risulta complicato nella versione attuale di One UI 6.1.1, in quanto è necessario prima disabilitare la funzione Auto Blocker nelle impostazioni di sicurezza e privacy. In caso contrario, il tentativo di installare l'app tramite il file APK scaricato sarà bloccato senza che venga fornita una scelta rapida per consentire il sideloading direttamente dalla notifica di blocco.

La disponibilità anticipata di queste app offre agli utenti la possibilità di esplorare in anteprima alcune delle funzionalità che saranno implementate in futuro, contribuendo a creare aspettativa e interesse verso il nuovo aggiornamento del sistema operativo Samsung.