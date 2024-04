Addio Huawei serie P, il gigante cinese cambia nome ai suoi top di gamma

Huawei si sta preparando a svelare la tanto attesa serie P70, ora ufficialmente nota come serie Pura 70. L'amministratore delegato dell'azienda, Richard Yu, ha rivelato i principali dettagli di questa nuova linea, che promette una fusione di stile, innovazione e abilità tecnologica.

La serie Pura 70 segna un significativo distacco dai suoi predecessori, enfatizzando la purezza e l'eleganza sia nel design che nella funzionalità. La presentazione dell'isola triangolare della fotocamera e l'adozione del marchio Pura segnalano l'impegno di Huawei a ridefinire la sua gamma di smartphone.

In una recente campagna teaser, Huawei ha evidenziato i cinque pilastri fondamentali della serie Pura 70: passione, purezza, stile, creatività e classicità. Questi pilastri incarnano l'essenza della visione di Huawei per i suoi dispositivi di punta, promettendo ai consumatori una miscela armoniosa di tecnologia all'avanguardia e design senza tempo. Mentre le fughe di notizie e le speculazioni hanno a lungo dominato le discussioni sulla serie P70, l'introduzione del marchio Pura 70 è stata una sorpresa per molti.

Secondo Yu Chengdong, CEO dell'unità Consumer Business Group di Huawei, la decisione di ribattezzare la serie di prodotti di punta riflette l'impegno dell'azienda verso la semplicità e la purezza. La serie Pura 70 mira a conquistare gli utenti con la sua estetica audace e un sistema di imaging potenziato che promette di stabilire nuovi standard nel settore.

Le informazioni trapelate suggeriscono che la serie Pura 70 comprenderà quattro modelli: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi da parte di Huawei stessa, l'affidabile leaker Digital Chat Station (DCS) ha fatto luce su cosa aspettarsi. In un nuovo post su Weibo, ha rivelato le configurazioni e le opzioni di colore dei prossimi smartphone Pura.

Secondo DCS, il Pura 70 di base dovrebbe essere dotato di 12GB di RAM e 512GB di memoria, disponibile nei colori Ice Crystal Blue, Feather Black, Snowy White e Sakura Rose Red. Il modello Pro aumenta le opzioni di archiviazione a 512GB e 1TB, con una gamma di colori che comprende Snowy White, Roland Purple e Feather Black. Passando al modello Pro+, ci si può aspettare configurazioni di memoria da 16GB di RAM con 512GB o 1TB di storage. Le opzioni di colore saranno Light Woven Silver, String White e Phantom Black. La fuga di notizie menziona anche una speciale "Lezhen Edition", ma non offre alcun dettaglio sulle specifiche o sul design. Infine, il modello Ultra viene elencato con 16GB di RAM, 1TB di storage e una scelta tra le finiture bianco e nero.

Le speculazioni sulla data di lancio della serie Pura 70 sono numerose e alcune fonti suggeriscono un annuncio già il 17 aprile. L'imminente Analyst Summit 2024 di Huawei, in programma a Shenzhen, rappresenta una piattaforma opportuna per l'azienda per svelare la sua ultima serie di prodotti flagship.