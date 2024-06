Addio surriscaldamento: l'AirJet Mini di Frore arriva in soccorso di smartphone e action cam

Frore Systems ha annunciato il nuovo dispositivo di raffreddamento attivo a stato solido completamente impermeabile, AirJet Mini Sport, progettato per dispositivi come smartphone e action camera che necessitano di un sistema di raffreddamento supplementare ma non possono utilizzare soluzioni di raffreddamento attivo tradizionali.

La presentazione è avvenuta durante l'MWC Shanghai, un evento che ha visto la partecipazione di numerose aziende cinesi del settore tecnologico.

L'AirJet Mini Sport è una variante dell'AirJet Mini originale e presenta un rating di impermeabilità IP68. Questo significa che il dispositivo può essere immerso in acqua oltre 1,5 metri per 30 minuti senza perdere in funzionalità.

Rispetto ai modelli AirJet Mini standard, questa versione è stata progettata per resistere anche alla polvere, garantendo prestazioni affidabili in vari ambienti.

Nonostante le sue dimensioni ridotte (27,5 mm per 41,5 mm con uno spessore di soli 2,5 mm e un peso di soli 7 grammi) l'AirJet Mini Sport è in grado di dissipare fino a 5,25 Watt di calore.

L'AirJet Mini Sport consuma circa 1W, producendo un rumore non superiore a 21 dBA permettendo al device di essere altamente efficiente e discreto.

Il power design termico dei processori utilizzati negli smartphone moderni varia approssimativamente tra 3 e 10 Watt a seconda dell'uso specifico e del tipo di SoC. Nei dispositivi di fascia alta, il TDP si avvicina spesso al limite superiore di questa gamma.

Tuttavia, le alte temperature raggiunte possono danneggiare altri componenti e ridurre sia la durata della batteria che il comfort durante l'uso. Grazie al raffreddamento addizionale fornito dall'AirJet Mini Sport, i dispositivi possono mantenere la massima potenza del SoC per periodi più lunghi, migliorando significativamente le prestazioni complessive fino all'80%.

Il CEO e fondatore di Frore Systems, Seshu Madhavapeddy, ha espresso grande entusiasmo per il lancio: "Siamo entusiasti di annunciare l'AirJet Mini Sport. I consumatori richiedono prestazioni elevate in dispositivi compatti utilizzabili in qualsiasi situazione, sia sulla terra che in acqua. L'AirJet attinge a questa necessità, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo le capacità dei loro dispositivi, che ora possono superare i limiti grazie alla resistenza a polvere e acqua."

Questo dispositivo di raffreddamento promette di rivoluzionare l'esperienza d'uso di alcune tipologie di device portatili, dando agli utenti uno strumento capace di fargli sfruttare le proprie action cam, o i propri smartphone, in maniere fino a ora impossibili in determinati contesti.