XRING-01 è ufficiale: il primo SoC 3nm di Xiaomi

Xiaomi ha finalmente svelato il suo primo SoC proprietario realizzato con processo produttivo a 3nm. Il XRING-01 rappresenta un momento cruciale per l'azienda cinese che, dopo anni di dipendenza da fornitori esterni come Qualcomm e MediaTek, fa il suo ingresso ufficiale nel competitivo mercato dei chip di fascia alta. Questo processore, con i suoi 19 miliardi di transistor e un'architettura a 10 core, si propone come alternativa diretta ai più recenti Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400, e persino agli Apple A19 e A19 Pro, segnando l'inizio di una nuova era per Xiaomi.

La realizzazione del XRING-01 è stata possibile grazie all'utilizzo della tecnologia a 3nm di seconda generazione di TSMC, che ha permesso di ottenere un die di soli 109mm². Questa miniaturizzazione non è solo un vanto tecnico, ma si traduce in efficienza energetica superiore, aspetto sempre più determinante nella valutazione complessiva di uno smartphone. La configurazione dei core rappresenta una delle caratteristiche più innovative: invece della tradizionale architettura a 8 core, Xiaomi ha optato per una soluzione a 10 core, composta da due potenti Cortex-X925 con frequenza di 3,90GHz, sei Cortex-A725 e due Cortex-A520.

Il processore grafico integrato nel XRING-01 è un ARM Immortalis-G925 a 16 core, soluzione che promette prestazioni grafiche competitive con i migliori chip attualmente sul mercato. Xiaomi non si è limitata a curare solo l'aspetto computazionale, ma ha implementato anche il supporto alle tecnologie più recenti: memoria LPDDR5T, Wi-Fi 7, storage UFS 4.1 e USB 3.2 Gen 2, garantendo così un'esperienza d'uso al passo con i tempi e pronta per le applicazioni future.

Interessante notare come esista già una versione "binned" del processore, utilizzata nel tablet Pad 7 Ultra. Nonostante le frequenze di clock leggermente ridotte, i risultati nei benchmark Geekbench 6 non sembrano risentirne particolarmente, segno di un'ottimizzazione generale particolarmente efficace. Questa capacità di adattare il chip a diversi form factor dimostra la flessibilità della soluzione sviluppata.

Con il XRING-01, Xiaomi ridisegna il proprio futuro tecnologico.

Il primo smartphone a montare questo SoC sarà il Xiaomi 15S Pro, un dispositivo che si preannuncia come banco di prova fondamentale per valutare le reali capacità del nuovo processore in un contesto d'uso quotidiano. Attualmente, l'azienda non ha specificato se intende estendere l'utilizzo del XRING 01 ad altre linee di prodotti oltre al già citato Pad 7 Ultra e allo Xiaomi 15S Pro, ma la direzione appare chiara.

Questo lancio rappresenta un significativo passo strategico verso l'indipendenza tecnologica di Xiaomi. Sebbene ci vorranno probabilmente alcuni anni prima che i chip della serie XRING diventino predominanti nell'intero catalogo dell'azienda, la mossa evidenzia la volontà di ridurre progressivamente la dipendenza da fornitori esterni. In un mercato sempre più polarizzato, dove i principali produttori di smartphone cercano di controllare ogni aspetto della catena del valore, Xiaomi dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista anche sul fronte dei semiconduttori.

Il debutto del XRING-01 segna quindi non solo un traguardo tecnologico, ma anche un cambio di paradigma nell'approccio industriale di Xiaomi, che ora può competere con Apple, Samsung e Google anche sul fronte dell'integrazione verticale tra hardware e software. Resta da vedere come questa nuova strategia influenzerà le prestazioni, l'autonomia e soprattutto l'esperienza utente dei futuri dispositivi dell'azienda cinese.