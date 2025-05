I nuovi Honor 400 vi lasceranno a bocca aperta dando vita ai vostri ricordi

HONOR ha svelato oggi un significativo ampliamento della sua apprezzata serie numerica, introducendo sul mercato italiano i nuovi HONOR 400 Pro e HONOR 400. Questi due nuovi smartphone si propongono di ridefinire l'esperienza utente grazie a un'integrazione profonda di funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale (AI) e a un comparto fotografico molto capace, pensato appositamente per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei creator.

Al centro dell'annuncio odierno spicca l'HONOR 400 Pro, che vanta una fotocamera principale da ben 200 Megapixel, progettata per catturare dettagli con una nitidezza impressionante. Ma la vera novità, prima nel settore, è l'introduzione della funzione "AI Image to Video", sviluppata in collaborazione con Google Cloud. Questa tecnologia permette agli utenti di trasformare fotografie statiche in video dinamici e animati, aprendo nuove frontiere alla creatività personale.

Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia, ha commentato con entusiasmo il lancio:

"La serie HONOR 400 è stata concepita con l'unico obiettivo di rendere gli smartphone dotati di funzionalità AI più accessibili a tutti. Vogliamo ispirare i possessori dei nostri smartphone a godere dei numerosi modi in cui l'intelligenza artificiale di HONOR può aiutarli a divertirsi di più, a essere più creativi e a godere di un'esperienza più entusiasmante".

HONOR 400 Pro si posiziona come il fiore all'occhiello della nuova serie, offrendo un'esperienza AI di primo livello. La fotocamera principale da 200MP è dotata di un ampio sensore da 1/1,4 pollici e un'apertura focale f/1.9. La stabilizzazione ottica (OIS) e lo zoom digitale fino a 50X (fino a 3x ottico) del teleobiettivo da 50MP (f/2.4) garantiscono scatti eccezionali anche per soggetti distanti. Ad affiancarla, una fotocamera ultra-wide e macro da 12MP con un campo visivo di 112°, perfetta per paesaggi e dettagli ravvicinati, e una fotocamera frontale per selfie da 50MP (f/2.0) che, grazie agli algoritmi di HONOR, assicura autoscatti di qualità con colori realistici e dettagli sorprendenti.

L'editing delle immagini raggiunge un nuovo livello grazie alla modalità AI Editing. La già citata funzione "AI Image to Video" di Google Cloud sarà gratuita per i primi due mesi, con 10 utilizzi giornalieri garantiti. A questa si aggiunge HD Moving Photo, che memorizza video di tre secondi nei file di immagine, facilitando la condivisione e la modifica sui social media. HONOR integra anche una suite di strumenti smart per il fotoritocco, tra cui AI Eraser per rimuovere elementi indesiderati, AI Outpainting per estendere l'immagine, AI Erase passers-by per eliminare le persone sullo sfondo in posti affollati e AI Remove Reflection per attenuare i riflessi di finestre o gli sgraditi flare. Per la condivisione, la funzionalità Moving Photo Collage permette di unire da 2 a 9 foto animate, con supporto alla condivisione cross-ecosystem (Android e iPhone).

Il sistema operativo MagicOS 9.0, potenziato da HONOR AI e integrato con Google Gemini, Google Lens, Circle to Search e Magic Portal, mira a rendere l'esperienza Android più intelligente. Gli utenti beneficeranno di funzioni premium come AI Translation, AI Writing Tools, AI Summary, AI Recorder e AI Subtitles.

La batteria da 5300mAh in silicio-carbonio promette un'autonomia ottima. HONOR garantisce che manterrà almeno l'80% della capacità massima per 4 anni o 1200 cicli di ricarica. La ricarica è affidata al sistema SuperCharge da 100W, capace di portare lo smartphone al 50% in soli 15 minuti. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una luminosità di picco HDR di 5000 nit e un refresh rate di 120Hz per una fluidità impeccabile. L'AI Eye Comfort Display con AI Defocus Eyecare e Dynamic Dimming riduce l'affaticamento visivo, mentre l'AI Circadian Night Display favorisce il sonno.

Sotto la scocca, pulsa la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, coadiuvata da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La longevità è assicurata da 6 anni di aggiornamenti software e di patch di sicurezza. In termini di sicurezza, spicca la tecnologia Deepfake Detection per proteggere da truffe. Il design è sottile (8,1 mm) e leggero (205g), con certificazione anti-caduta Five Star di SGS e protezione IP68+IP69 contro acqua e polvere.

HONOR 400 si propone come un'alternativa estremamente valida, ridefinendo gli smartphone AI nella sua fascia. Rispetto al modello Pro perde il teleobiettivo ma offre tutte le funzioni software già menzionate per il fratello maggiore. La batteria rimane incredibilmente da 5300mAh, con SuperCharge in questo caso da 66W. Il display AMOLED è da 6,55 pollici, con luminosità HDR di 5000 nit e refresh rate di 120Hz. Le prestazioni sono affidate alla piattaforma Snapdragon 7 Gen 3 con 8GB di RAM. La memoria interna è disponibile in tagli da 256GB e 512GB. Completano il quadro la resistenza all'acqua/polvere IP65 e la durabilità certificata SGS.

L'arrivo della serie HONOR 400 sul mercato italiano segna un passo importante per il brand, che continua a spingere sull'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al mobile, con un occhio di riguardo per le capacità fotografiche, sempre più centrali nell'esperienza smartphone contemporanea.

Prezzi e offerte di lancio

HONOR ha ufficializzato i dettagli relativi al lancio commerciale della sua nuova e attesissima serie HONOR 400 nel mercato italiano. Gli appassionati potranno mettere le mani sui nuovi HONOR 400 Pro e HONOR 400 a partire da oggi 22 maggio. Per celebrare l'arrivo, il brand ha previsto interessanti configurazioni e offerte di lancio.

Vediamo nel dettaglio i prezzi e le opzioni disponibili:

HONOR 400 Pro

Colorazioni disponibili: Lunar Grey, Midnight Black.

Su honor.com: Prezzo di 799,90€ . Questa versione include un interessante bundle comprendente gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds Clip e il caricatore da 100W. Su Amazon.it: Prezzo di 699,90€ per la versione stand alone (senza bundle).



HONOR 400