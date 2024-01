Alcuni popolari smartphone Samsung non riceveranno Galaxy AI

Una delle novità più interessanti della famiglia Galaxy S24 è l’introduzione di Galaxy AI, il set di funzionalità di intelligenza artificiale che, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, arriverà anche su modelli precedenti della gamma Samsung Galaxy.

Samsung ha già confermato che Galaxy AI arriverà su Galaxy S23 (tutta la gamma), S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9 entro la prima metà del 2024; tuttavia, sembra che le funzionalità IA non arriveranno su Galaxy S22 Ultra, S22 Plus e S22, lasciando i possessori di questi smartphone a bocca asciutta.

Inutile dire che la cosa ha scatenato una certa delusione negli utenti, che si ritrovano con top di gamma di due anni fa che, per certi versi, sono già considerati “vecchi” dal produttore. In molti hanno poi sottolineato le somiglianze tra Galaxy S22 e Galaxy S23 FE, che rendono ancora più difficile giustificare la scelta della casa coreana, almeno dal punto di vista tecnico.

Patrick Chomet ha spiegato la decisione dichiarando che l’obiettivo è garantire che l’esperienza IA si allinei con le prestazioni assicurate da CPU e GPU dello smartphone: "Per ora stiamo imparando e procediamo passo dopo passo. Sappiamo che Galaxy AI funziona bene sulla serie Galaxy S24 e sappiamo che funzionerà bene sulla serie Galaxy S23. Ma non sappiamo quale sarà l'intensità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l’utente medio e come questa intensità inciderà sulle risorse del dispositivo e sulle risorse del cloud. Per ora limitiamo Galaxy AI ai dispositivi di ultima generazione".

Chomet sembra lasciare una porta aperta sull’eventuale arrivo, in futuro, delle funzionalità di intelligenza artificiale anche sulla famiglia S22, ma per il momento gli utenti non possono far altro che sperare. L’azienda ha poi annunciato che Galaxy AI rimarrà gratuito fino alla fine del 2025, dopodiché verranno introdotti degli abbonamenti, su cui al momento non ci sono ulteriori dettagli.