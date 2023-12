Alcuni Samsung Galaxy hanno dei problemi con gli aggiornamenti

Negli scorsi giorni sono emerse numerose segnalazioni riguardo a una serie di telefoni Samsung, tra cui il Galaxy S23 Ultra, il Galaxy A33 e il Galaxy Z Fold 5, che sembrano essere limitati ad aggiornamenti precedenti del Google Play System.

Questo problema, precedentemente segnalato lo scorso anno, sta nuovamente emergendo in alcuni modelli, lasciando perplessi gli utenti senza una chiara spiegazione.

In un curioso scenario, si osserva che i telefoni Galaxy che funzionano su Android 13 presentano aggiornamenti più recenti rispetto ai dispositivi con Android 14. Questo problema sembra interessare solo una parte limitata dei telefoni Samsung, ma l'impatto è notevole.

Nonostante Samsung abbia distribuito con successo le versioni stabili di One UI 6 alla maggior parte dei suoi telefoni Galaxy, e stia anticipando l'arrivo di One UI 6.1, sembra esserci un ostacolo che impedisce ai dispositivi di ricevere gli ultimi aggiornamenti del Play System.

Modelli come la serie Galaxy S23 e il Galaxy Z Fold 5 sono bloccati all'aggiornamento del 1° luglio 2023, mentre quelli come il Galaxy A33 e la serie Galaxy S20 presentano aggiornamenti risalenti al 1° maggio.

Nonostante l'installazione manuale dell'aggiornamento, questi dispositivi persistono nel visualizzare la data dell'ultimo aggiornamento precedente.

La causa precisa non è ancora stata identificata, ma è una situazione familiare per alcuni utenti Samsung, che in passato hanno sperimentato situazioni simili.

Alcuni utenti sottolineano che, nonostante la ripetizione di questi casi, i problemi sembrano risolversi da soli senza azioni significative.

Si ipotizza che il problema sia legato a un bug che impedisce ai telefoni Galaxy di ricevere l'aggiornamento del Google Play System, nonostante sembri essere disponibile.

Per coloro che possiedono un telefono Galaxy, si consiglia di controllare l'aggiornamento del Google Play System navigando in Impostazioni del dispositivo > Sicurezza e privacy > Aggiornamenti > Aggiornamento del Google Play system, nell'attesa di una soluzione definitiva da parte di Samsung.

Se, invece, non vi tange in alcun modo la paura di riscontrare questo bug, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra lista dei migliori smartphone Samsung del 2023.