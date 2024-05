Questo hard disk esterno da 5TB è duro a morire! LaCie Rugged Mini i sconto del 28%!

Portare in giro i propri dati, oggi come oggi, è una cosa davvero fondamentale, specie qualora si lavori (o studi) prettamente con un notebook, o anche nel caso in cui si sia in smart working, o comunque in costante mobilità. Per questo, val sempre la pena tenere a portata di mano un ottimo hard disk esterno, ed in tal senso potrebbe farvi piacere sapere che uno dei migliori in circolazione è attualmente in sconto su Amazon! Stiamo parlando dell'hard disk esterno LaCie Rugged Mini da 5TB, resistente a cadute, pressione e colpi, ideale per PC e Mac, e ora disponibile su Amazon a soli 166,41€, rispetto al prezzo originale di 229,99€, e dunque scontato del 28%! Un affare, specie perché - come detto - parliamo davvero di un ottimo prodotto!

HDD esterno LaCie Rugged Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hard disk esterno LaCie Rugged Mini è consigliato per tutti coloro che lavorano in mobilità costante, magari anche in condizioni non proprio "comode", e che quindi hanno bisogno di una soluzione di archiviazione affidabile e resistente. Grazie alla sua resistenza agli urti, alle cadute fino a 1,2 metri in modalità non operativa e alla pressione fino a 1000 kg, è l'opzione ideale per professionisti come fotografi, videomaker o viaggiatori che espongono frequentemente i propri dispositivi a rischi ambientali. Inoltre, parliamo di un dispositivo con una capacità di ben 5 TB, più che sufficienti per soddisfare la gran parte delle esigenze di archiviazione professionali, potendo così conservare a lungo anche file particolarmente impegnativi in termini di volume dati, come video ad alta definizione o intere biblioteche di foto.

In aggiunta, l'hard disk LaCie Rugged Mini offre velocità di trasferimento elevate, rendendolo perfetto per chi desidera ridurre al minimo i tempi morti nel trasferimento dati tra il campo e lo studio di post-produzione. La compatibilità sia con PC che con Mac, insieme alla possibilità di configurare backup personalizzabili attraverso LaCie Toolkit, rende questo hard disk estremamente versatile e adatto a soddisfare un'ampia gamma di esigenze professionali. Infine, per i creativi che lavorano in ambito digitale, l'acquisto di questo dispositivo include anche un mese gratuito di abbonamento ad Adobe Creative Cloud All Apps, aggiungendo un bonus interessante a quello che, di per sé, è già un prodotto di grande valore.

In conclusione, l'hard disk esterno LaCie Rugged Mini rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione resistente, affidabile e duraturo. Un prodotto ottimo che, non a caso, vi suggeriremmo di acquistare quanto prima, anche e soprattutto per evitare che esso vada esaurito, o che l'offerta Amazon termini del tutto!

Vedi offerta su Amazon