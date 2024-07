Nothing Ear (a) e Ear 2: risparmia il 18% con questo codice sconto

Siete alla ricerca di auricolari wireless che coniughino design innovativo, qualità audio superiore e funzionalità all'avanguardia? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta sugli auricolari Nothing Ear (a) e Ear 2. Utilizzando il codice sconto "SUMMERJULY" fino al 31 luglio, potrete beneficiare di uno sconto del 18% sul prezzo di listino, un'occasione imperdibile per entrare nel mondo Nothing a un prezzo vantaggioso, sia per quel che riguarda gli Ear (a) che per la seconda versione del modello base.

Auricolari Nothing Ear (a) e Ear 2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Nothing si rivolgono a un pubblico esigente che cerca non solo prestazioni audio di alto livello, ma anche un design distintivo e funzionalità avanzate. Sono l'ideale per gli appassionati di musica che desiderano godere di ogni sfumatura sonora, grazie alla certificazione Hi-Res Audio e al supporto del codec LDAC. Allo stesso tempo, si adattano perfettamente alle esigenze di chi lavora in mobilità, offrendo una cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB e la tecnologia Clear Voice per chiamate cristalline.

Il design trasparente e iconico di Nothing si evolve con Ear (a), introducendo un nuovo concetto di custodia compatta ispirata alle confezioni di pillole. Con un peso di soli 49,2 g per la custodia e 4,8 g per auricolare, questi dispositivi si distinguono per la loro portabilità estrema. La versione gialla di Ear (a), in particolare, rappresenta una scelta audace per chi vuole distinguersi con un accessorio non solo funzionale ma anche di grande impatto visivo. Le prestazioni audio sono al centro dell'esperienza offerta da questi auricolari.

Il potente driver dinamico da 11 mm, unito all'algoritmo Bass Enhance, garantisce bassi profondi e ricchi, mentre la cancellazione attiva del rumore adattiva si regola automaticamente in base all'ambiente circostante. La batteria potenziata offre fino a 9,5 ore di ascolto continuo con una singola carica, estendibili a 42,5 ore con la custodia, e la ricarica rapida permette di ottenere 10 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica. E ciliegina sulla torta, non manca ChatGPT integrato utilizzabile con i dispositivi Nothing!

I Nothing Ear 2, in particolare, si distinguono per il loro driver in ceramica da 11 mm, che offre una riproduzione audio eccezionalmente dettagliata e bilanciata. La tecnologia Clear Voice assicura chiamate cristalline anche in ambienti affollati, mentre la modalità a bassa latenza li rende perfetti per i gamer che non vogliono compromessi in termini di sincronizzazione audio-video. Con una batteria potenziata che offre fino a 8,5 ore di ascolto con una singola carica, sono l'ideale per chi è sempre in movimento. Non manca anche qui il supporto a ChatGPT per i dispositivi Nothing integrato e un setup totalmente evoluto rispetto al primo modello.

Con un prezzo scontato del 18% utilizzando il codice "SUMMERJULY", gli auricolari Nothing Ear (a) e Ear 2 rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca un prodotto all'avanguardia senza compromessi. La combinazione di design innovativo, qualità audio superiore e funzionalità avanzate come la Dual Connection e l'integrazione di ChatGPT (per i dispositivi Nothing) rende questi auricolari una scelta eccellente per un'ampia gamma di utenti, dagli audiofili ai professionisti sempre in movimento.

