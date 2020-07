Amazfit Band 5, pronta la smartband targata Xiaomi

Amazfit Band 5 è pronta ad arrivare sul mercato. Sarà un indossabile Smart ricco di funzioni e dal prezzo decisamente contenuto.

Sarà realizzata ed ingegnerizzata direttamente da Huami, società molto vicino alla più grande Xiaomi. Andrà a competere nel mercato delle Band di nuova generazione, alleati Xiaomi e Redmi inclusi.

Proprio qualche giorno fa parlammo della nuova Mi Band 4C e dell’incredibile somiglianza con la Redmi Band. E’ ovvio che tutte e tre le aziende, essendo in un certo senso collegate tra loro, hanno prodotti molto simili ma localizzati in mercati differenti.

La FCC ha certificato un documento dove afferma che il prodotto rispetta le regole per poter essere immesso sul mercato e, grazie a questo, possiamo evincere diverse caratteristiche tecniche.

Il display sarà Oled con una luminosità elevata per poter essere consultato sotto la luce diretta del sole. Huami inserisce all’interno davvero tante modalità per monitorare lo sport, con la funzione automatica che si accorge quando iniziamo un nuovo sport e ci propone di monitorarlo.

E’ presente anche il sensore per misurare i battiti cardiaci – di tipo always on – e la possibilità di poterlo immergere fino a 50 metri. Questa caratteristica lo rende utile anche per gli sportivi che svolgono attività in acqua. La batteria è da 125 mAh e garantirà un’autonomia di circa 3 settimane con un utilizzo medio.

Come detto in apertura, le 3 aziende escono allo scoperto giocando le proprie carte con 3 “diverse” Band. Le differenze riguardo la scheda tecnica sono davvero risicate, quindi è plausibile che le differenze saranno tutte nelle funzioni a livello software che si potranno utilizzare.

Amazfit Band 5 arriverà a brevissimo. Non sappiamo il prezzo ma, conoscendo la società dei prodotti Amazfit, ce lo aspettiamo molto simile a quello della Mi Band 5 e a quello della Redmi Band.