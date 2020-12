Amazfit GTS 2 mini arriva in Italia a 89,90 euro

Dopo essere stato annunciato in Cina, Amazfit GTS 2 mini è pronto a sbarcare anche in Italia. Lo smartwatch che rappresenta una variante più piccola e più economica di Amazfit GTS 2, di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato, sarà disponibile sul mercato italiano a fine dicembre a un prezzo decisamente interessante: 89,90 euro. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

Il design è lo stesso del fratello maggiore. Ci troviamo dunque davanti a un display AMOLED di forma rettangolare da 1,55 pollici con risoluzione 340 x 306 pixel. La scocca è realizzata in lega di alluminio per un peso di 19,5 grammi. Sul bordo destro fa capolino un pulsante fisico utilizzato per interagire con il sistema.

La scheda tecnica di Amazfit GTS 2 mini è abbastanza completa: GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, oltre 70 modalità sportive integrate tra cui il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM, sensore SpO2 per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, monitoraggio del ciclo femminile, tracciamento del livello di stress dell’utente e valutazione della salute PAI. Tutto ciò senza dimenticare le classiche funzioni come monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, contapassi, ricezione di notifiche e molto altro.

Lo smartwatch integra una batteria da 220 mAh che assicura un’autonomia fino a due settimane, che può scendere a 7 giorni in caso di un utilizzo molto intenso. Il software è proprietario. GTS 2 mini sarà disponibile a fine dicembre 2020 in tre colorazioni (Flamingo Pink, Sage Green e Midnight Black) sullo store online del produttore e presso i rivenditori selezionati al prezzo di 89,90 euro.