È ufficiale da oggi il nuovo Amazfit T-Rex 2, uno smartwatch GPS costruito con materiali “di livello militare” perfetto per affrontare le sfide degli sport all’aria aperta.

Amazfit T-Rex 2 rappresenta semplicemente lo smartwatch – più propriamente, “sportwatch” – più avanzato tra quelli prodotti finora dal brand. Le caratteristiche che lo rendono il dispositivo ideale per partire all’avventura sono sicuramente il posizionamento a doppia banda, il supporto di 5 sistemi di navigazione satellitare, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM e l’autonomia fino a 24 giorni. Degni di nota anche l’altimetro barometrico e la bussola integrati, perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. In breve: Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch perfetto per gli escursionisti, gli scalatori, i trail runner, ma anche per chi si dedica a scampagnate più sporadiche e ha bisogno di un supporto per evitare semplicemente di perdersi.

Amazfit T-Rex 2 è dotato di 150 modalità sportive che includono ovviamente anche gli sport acquatici (ricordiamo che lo smartwatch può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 100 metri).

Per quanto riguarda la gestione della salute, l’orologio monitora la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress tutti allo stesso tempo, grazie ai 6 fotodiodi BioTracker™ attivi 24 ore su 24.

Parlando ancora di resistenza, Amazfit T-Rex 2 può essere utilizzato a temperature comprese tra i -30°C e i +70°C. Il design rugged, in tutte e quattro le varianti di colore disponibili, è ispirato alla natura, e combina stile, qualità tecnica e durata in modo da rendere questo smartwatch bello da vedere (oltre che indistruttibile).

Lo schermo a colori HD AMOLED da 1,39″ rimane sempre perfettamente leggibile anche a colpo d’occhio, facendo sì che chi lo indossa non debba mai interrompere l’attività fisica per monitorare i vari parametri/progressi.

Prezzi e disponibilità

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine su Amazon e sul sito ufficiale di Amazfit dal 1° giugno 2022 a un prezzo di partenza consigliato di 229,90 euro.