Apple Watch Ultra: a 799€ è impossibile non acquistarlo!

Sin dal suo annuncio, Apple Watch Ultra ha calamitato su di sé un'attenzione immensa, complice non solo il suo bellissimo design, ma anche e soprattutto le sue caratteristiche tecniche, tali che si è subito imposto come uno dei migliori smartwatch in circolazione! Unico limite di questo prodotto? Certamente il prezzo non per tutti, specie perché al lancio era acquistabile solo al di sopra dei 1000 euro!

Ebbene, se questo prodotto è sempre stato nella vostra lista desideri, sarete felici di sapere che, grazie ad Amazon, proprio Apple Watch Ultra 1 (di recente è arrivato sul mercato anche il suo successore, Apple Watch Ultra 2), è disponibile all'acquisto, con cinturine "Alpline Loop", a soli 799,00€, ovvero a quello che è il prezzo più basso mai raggiunto online da questo splendido dispositivo!

Apple Watch Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple Watch Ultra è uno smartwatch squisitamente pensato per gli sportivi, e dotato, per questo, non solo di una qualità costruttiva sopra la media, ma anche di una serie di attenzioni tecniche che lo rendono davvero molto utile al polso di chi pratica sport, specie se a livello agonistico. In tal senso diremmo che non si tratta di un prodotto per tutti, come per altro esplicitato anche dal prezzo, parecchio al di sopra della media del mercato, al punto che l'abbassamento di prezzo di questo periodo potrebbe essere, per alcuni, una vera manna.

Proprio per questi motivi, parliamo di un dispositivo che non ci sentiremmo di consigliare "per moda", per quanto il suo design sia perfettamente in linea con i classici Apple Watch e resti, dunque, in continuità con quello che è lo standard estetico settato, ormai da anni, dai wearable Apple. Si tratta, invece, di un prodotto da acquistare qualora abbiate una seria passione per il trekking o per l'escursionismo, o anche nel caso in cui pratichiate sport a livello ben più che amatoriale. A tutti gli altri, suggeriamo magari di dare un'occhiata ad un Apple Watch Serie 9.

Per ciò che concerne il prezzo proposto, va sottolineato che, sin dall'annuncio di Apple Wathc Ultra 2, il prezzo della prima serie è calato drasticamente, e questo anche quando acquistato direttamente nei negozi Apple. Tuttavia, anche al netto di questo, il prezzo proposto da Amazon di appena 799 euro, è comunque il più basso a cui è possibile acquistare un modello Ultra (a prescindere dal cinturino, ovviamente, che influisce parecchio sul prezzo finale). Va poi considerato che, davvero fino a poco meno di 2 mesi fa, questo stesso modello era disponibile ancora a prezzo pieno, con sconti vicini alle poche decine di euro, e giacché le differenze rispetto ad Apple Watch Ultra 2 sono minime, e considerando pure che gli Ultra 1 attualmente sul mercato saranno destinati all'esaurimento, è indubbio che i prezzo qui proposto debba seriamente essere preso in considerazione da chiunque desideri avere al polso questo spettacolare smartwatch.

Tecnologicamente avanzato, ed in grado persino di ricondurvi persino sui vostri passi in caso in cui vi smarriate, ad esempio durante un'escursione, Apple Watch Ultra è uno smartwatch come pochi e, per questo, vi suggeriamo di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

