Amazfit Verge si aggiorna: ora supporta Alexa in italiano

Con l'ultimo aggiornamento, Amazfit Verge sta ricevendo il supporto ad Amazon Alexa in lingua italiana. Il roll-out è già partito.

Amazfit Verge finalmente supporta Amazon Alexa in lingua italiana. Con l’ultimo aggiornamento (versione 3.2.6.0), lo smartwatch della casa cinese sta ricevendo il supporto all’assistente vocale di Jeff Bezos. Alexa aveva già fatto il suo debutto su Amazfit Verge lo scorso aprile, ma era riservata agli utenti statunitensi. È la stessa azienda cinese ad annunciarlo tramite un post su Facebook.

“Lo sappiamo, avete atteso a lungo questo momento! Il team di sviluppo di Amazfit ha lavorato gomito a gomito con quello di Amazon per raggiungere l’obbiettivo: portare Amazon Alexa su Amazfit Verge. Aggiorna subito l’app Amazfit e il tuo Verge per usufruire di questa incredibile nuova funzionalità!” recita il post sul popolare social network.

Per poter sfruttare la nuova funzione, dunque, è necessario aggiornare l’app Amazfit e lo smartwatch alla nuova versione del firmware. L’aggiornamento richiederà qualche minuto. Al riavvio, potrete interagire con Amazon Alexa in italiano e sfruttare tutte le possibilità offerte dall’assistente virtuale, come controllare i dispositivi della smart home, chiedere informazioni sul meteo e molto altro.

Come sempre, il roll-out avviene in maniera graduale e verrà completato in pochi giorni. È probabile, dunque, che non tutti gli utenti lo riceveranno nello stesso momento.