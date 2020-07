Amazon Alexa, si prepara a gestire le app su Android e iOS: ecco come

Alexa si prepara a prendere il controllo delle applicazioni sugli smartphone Android e iOS. Amazon ha reso disponibile agli sviluppatori “Alexa for Apps”, una nuova funzione che consentirà di avviare app sugli smartphone tramite i comandi vocali. Una mossa interessante che rappresenta un tentativo del colosso dell’e-commerce di posizionare il proprio assistente virtuale come un’alternativa a Siri e Google Assistant.

Come riportato da The Verge, la nuova funzione è ancora in fase di anteprima per gli sviluppatori. Ciò vuol dire che Amazon ci sta ancora lavorando su e che potrebbe volerci molto tempo prima di vederla approdare sui nostri dispositivi.

Cosa farà nello specifico Alexa for Apps? Amazon immagina – per esempio – che gli utenti possano chiedere (tramite un comando vocale) di aprire Twitter e cercare uno specifico hashtag. Il termine di ricerca verrà così inserito dall’assistente vocale. I risultati verrebbero visualizzati sullo schermo e non letti ad alta voce. Insomma, l’obiettivo è quello di raggiungere un’integrazione con le applicazioni che si avvicini a quella di Google Assistant e Siri che – com’è ovvio – godono di un accesso più ricco alle app e sono perfettamente integrati con i rispettivi sistemi operativi (Android e iOS).

Un progetto ambizioso che non solo dovrà affrontare la concorrenza di Google e Apple ma potrebbe non incontrare il favore degli sviluppatori, che si troverebbero a dover adattare tutte le integrazioni già disponibili per Assistant e Siri anche per Alexa. Vedremo dunque come verrà accolta alla comunità di sviluppatori. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.