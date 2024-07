Offerta anticipata Prime Day: 2 Echo Dot al prezzo di uno, ed è anche scontato!

I dispositivi Echo di Amazon sono sempre stati protagonisti del Prime Day, ma per l'edizione 2024, sembra che Amazon voglia riservare loro sconti significativi già pochi giorni prima dell'inizio dell'evento. Attualmente, sulla pagina dell'Echo Dot, è presente un'offerta che indica che questo assistente vocale sarà in promozione anticipata Prime fino al 15 luglio alle ore 9:00. Non è ancora chiaro se verrà scontato anche durante i giorni ufficiali del Prime Day. L'offerta prevede l'acquisto di due Echo Dot con l'applicazione del coupon "ECHODOT", consentendo di pagarne solo uno al prezzo complessivo di 51,98€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 51.98€ durante il checkout

Echo Dot (modello 2022), chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'Echo Dot (2022) è consigliato a chiunque voglia trasformare la propria casa in un ambiente più intelligente e connesso. Grazie alla sua capacità di interfacciarsi con diversi dispositivi per la casa, permette di controllare luci, termostati e molto altro semplicemente usando la voce. Questo lo rende il compagno ideale per coloro che cercano comodità ed efficienza nella gestione della propria abitazione.

Inoltre, con un suono ricco e avvolgente, è perfetto per gli amanti della musica e dei podcast che non vogliono rinunciare alla qualità audio. Il suo design compatto, unito a una migliore qualità del suono, lo rende adatto sia per ambienti piccoli che grandi, garantendo un'esperienza d'ascolto coinvolgente ovunque.

Coloro che sono particolarmente attenti alla privacy apprezzeranno i numerosi livelli di protezione integrati, inclusa la possibilità di disattivare elettronicamente i microfoni. L'impegno verso la sostenibilità è un altro punto di forza, rendendolo un prodotto responsabile per chi vuole ridurre l'impatto ambientale. Offerto ora con la promozione 2x1 a 51,98€, rappresenta un'opportunità da non perdere per entrare nel mondo della domotica con un prodotto che combina funzioni avanzate, qualità del suono e un occhio di riguardo verso l'ambiente.

