Offerta anticipata Prime Day: 2 Echo Show 5 quasi al prezzo di uno ma solo fino a lunedì!

Come abbiamo già segnalato questa mattina, alcuni dispositivi Echo di Amazon sono già in offerta con sconti che sorprendentemente terminano il 15 luglio alle ore 9:00. Questo fa quasi pensare che questi smart speaker non saranno nuovamente scontati durante i giorni del Prime Day. Tra le promozioni attuali, spicca l'offerta per l'Echo Show 5 (3ª generazione), che è quasi paragonabile alla popolare promozione "2x1": è possibile acquistare due dispositivi a soli 117,98€. Ricordiamo che il prezzo di una singola unità è di 109,99€. Per approfittare di questa opportunità, è necessario applicare il coupon "ECHOSHOW5".

NB: ricordate di inserire il coupon "ECHOSHOW5" per attivare l'offerta.

Echo Show 5 (3ª generazione), chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Show 5 (3ª generazione) è l'acquisto ideale per coloro che cercano un dispositivo compatto ma potente per rendere la propria casa più intelligente e connessa. Con il suo schermo touch da 5,5 pollici, è perfetto per visualizzare informazioni a colpo d'occhio come previsioni meteo, titoli delle ultime notizie o gestire rapidamente i dispositivi smart della casa.

E' consigliato poi per gli amanti della musica e dei contenuti multimediali, grazie alle sue prestazioni audio che offrono bassi profondi e voci nitide, rendendolo uno dei migliori nella sua categoria per ascoltare musica, podcast o guardare serie TV e programmi in streaming su piattaforme come Amazon Music, Spotify e Prime Video. Inoltre, è l'ideale per chi desidera rimanere sempre in contatto con amici e familiari tramite videochiamate grazie alla telecamera integrata da 2 MP, che permette di effettuare chiamate verso altri dispositivi Echo dotati di schermo o tramite l'app Alexa.

Grazie alla funzione Drop In, è possibile anche controllare come stanno familiari, animali domestici o monitorare la propria abitazione quando si è fuori casa. Infine, per chi tiene alla privacy, Echo Show 5 è stato progettato con molteplici funzioni per proteggere e controllare la propria privacy, inclusi un pulsante per la disattivazione dei microfoni e un copri-telecamera integrato, offrendo così tranquillità anche agli utenti più preoccupati per la sicurezza dei propri dati.

