Amazon Echo Buds: parte la sfida alle AirPods di Apple

Echo Buds sono gli auricolari true wireless di Amazon: supporto vocale ad Alexa e tecnologia di riduzione attiva del rumore di Bose.

Echo Buds sono gli auricolari true wireless di Amazon che – nella giornata di ieri – ha annunciato la rinnovata linea dei suoi prodotti Echo. Parliamo di un prodotto che – almeno sulla carta – ha tutte le potenzialità per diventare un agguerrito rivale delle AirPods di Apple. I nuovi auricolari, infatti, integrano il supporto ad Alexa e godono della tecnologia di riduzione del rumore di Bose.

L’assistente virtuale può essere attivato sia attraverso la pressione sull’apposito pulsante che tramite il solito comando vocale. Grazie alla compatibilità con i dispositivi Android e iOS, è possibile sfruttare anche gli altri assistenti come Siri e Google tenendo semplicemente premuto l’auricolare. Come già detto, grazie alla collaborazione con Bose, gli Echo Buds dovrebbero assicurare una riduzione attiva del rumore di alta qualità.

Tuttavia, un portavoce di Bose ha specificato a The Verge che si parla di “riduzione attiva del rumore” e non di “cancellazione”. Quest’ultima – che consente di ridurre drasticamente i rumori anche in ambienti difficili, come aerei e metropolitane – è una tecnologia che resterà esclusiva dei prodotti del marchio Bose.

Da un punto di vista tecnico, Echo Buds sono dotati di 3 microfoni per auricolare e di due driver per un’esperienza immersiva del suono. A proposito di microfono, il colosso di Jeff Bezos sottolinea che – nel rispetto della privacy – l’utente può decidere di disabilitare l’ascolto tramite l’app Alexa. Godono, inoltre della certificazione IPX4.

Per quanto riguarda l’autonomia, infine, Amazon assicura fino a 5 ore con una sola ricarica e fino a 20 ore se si utilizza la carica della custodia. Gli auricolari true wireless Amazon Echo Buds sono disponibili per il preordine a 130 dollari. Per il momento, la disponibilità è limitata agli Stati Uniti. Non ci sono informazioni su una possibile commercializzazione anche nel nostro Paese.