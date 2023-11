AMD FidelityFX Super Resolution potrebbe arrivare sui processori Samsung e Qualcomm

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) è una tecnologia open-source che migliora la risoluzione delle immagini derivanti da un input a risoluzione inferiore.

L'AMD FSR, utilizza l'upscaling temporale a super-risoluzione, la generazione di frame tramite la tecnologia AMD Fluid Motion Frames (AFMF) e la riduzione della latenza, per produrre immagini ad alta risoluzione da impostazioni a bassa risoluzione.

Anche se FSR è open-source, è in diretta competizione con la tecnologia NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), attualmente sul mercato e che ha visto un notevole incremento delle prestazioni nella sua ultima versione.

Al netto dei PC, dove l'implementazione di questa tecnologia è già affermata da tempo, per quanto concerne il settore mobile, non se ne è mai parlato concretamente, almeno fino ad ora.

Secondo il leaker @Tech_Reve, in un post su X ha dichiarato che AMD sta collaborando con Samsung e Qualcomm per standardizzare l'uso del suo sistema di upscaling FSR, nei System on a Chip (SoC) per dispositivi mobile.

L'indiscrezione, suggerisce che la tecnologia AMD FSR verrà utilizzata nell'Exynos SoC di Samsung, insieme all'implementazione del ray tracing di AMD. Anche Qualcomm sembra interessata alla tecnologia di AMD, il che suggerisce che le future versioni di Snapdragon, potrebbero adottere l'approccio algoritmico di FSR per l'upscaling della risoluzione.

Questo potrebbe migliorare l'esperienza di gioco su dispositivi mobili, in particolare su piattaforme Android, dato che Qualcomm è uno dei principali fornitori di SoC per tali dispositivi. Nel frattempo, Apple ha recentemente annunciato la sua tecnologia MetalFX Upscaling con il chip A17 Pro per iPhone.

Questa collaborazione tra AMD, Samsung e Qualcomm potrebbe aprire la strada a un miglioramento significativo delle prestazioni grafiche su dispositivi mobili, consentendo ai giocatori di godere di una grafica di elevata qualità su smartphone e tablet.

Resta da vedere come, e quando, questa tecnologia verrà implementata, ma le aspettative sono alte, in particolar modo per chi attende con impazienza un'esperienza di gioco mobile sempre più vicina agli standard casalinghi.