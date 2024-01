AMD FSR arriva anche su YouTube, video migliori grazie alla tua GPU

Durante il CES 2024, AMD ha svelato una serie di innovazioni che promettono di migliorare drasticamente l'esperienza di visione video per i possessori di schede grafiche Radeon. La compagnia ha annunciato l'integrazione della tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) per l'upscaling durante la riproduzione video su piattaforme popolari come YouTube e VLC.

In un mercato dominato dalla soluzione concorrente di NVIDIA (RTX Video Super Resolution) AMD sta dimostrando comunque la sua volontà nel migliorarsi. L'RTX Video Super Resolution ha ottenuto notevoli miglioramenti con l'aggiornamento alla versione 1.5 nel 2023, ma ora AMD entra in gioco con la sua tecnologia FSR, offrendo comunque una valida alternativa agli utenti Radeon.

La novità si estende anche al popolare lettore multimediale VLC, che riceverà un aggiornamento specifico nel primo trimestre del 2024. Questo aggiornamento non solo introdurrà la funzione di upscaling FSR, ma includerà anche una riduzione del rumore basata sull'hardware.

Mentre VLC già supporta l'RTX Video Super Resolution, la vera sfida sarà vedere come si confrontano in termini di qualità le due tecnologie. La presentazione pre-CES ha offerto uno sguardo promettente con un'immagine di upscaling FSR che ha chiaramente migliorato la qualità di un video YouTube da 720p a 1440p, ma è ancora presto per esprimere giudizi completi in tal senso.

Non resta che aspettare di testare le due tecnologie insieme, così da poter già fare delle valutazioni in merito e offrire un giudizio più chiaro rispetto a quanto abbiamo visto finora.