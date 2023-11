Amerete iPhone SE 4, ecco primi render e specifiche

L'iPhone più economico della lineup di Apple sta per essere completamente rivisitato, e siamo certi sarà un dispositivo su cui in molti vorranno mettere le mani. Non sarà ovviamente il più scintillante e potente della famiglia di smartphone dell'azienda americana ma, per chi ha un budget più contenuto, potrebbe essere un dispositivo estremamente competitivo.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di iPhone SE 4 e delle sue specifiche. Tuttavia, grazie all'esclusiva portata su YouTube da Jon Prosser sul canale FPT (Front Page Tech), finalmente sono state portate alla luce delle informazioni che possiamo ritenere molto più affidabili delle precedenti. Il canale, in più di un'occasione, ha svelato al mondo in anticipo le novità tecnologiche su cui le aziende stavano lavorando. Prosser è stato il primo a mostrare dei render praticamente perfetti di quello che poi sarebbe diventato Google Pixel Watch.

Tornando al soggetto di questa notizia, secondo FPT il prossimo iPhone SE 4 sarà realizzato partendo da iPhone 14. A differenza dei vecchi modelli della gamma SE, però, non si tratterà di uno smartphone che "ricicla" la vecchia scocca di uno dei modelli precedenti ma sarà quasi completamente originale.

Il display nella parte frontale avrà un notch contenente i sensori per Face ID, confermando l'addio al Touch ID una volta per tutte, e sarà dotato di un pannello OLED da 6,1". Un miglioramento deciso per chi proviene da un iPhone con display LCD o dal precedente iPhone SE.

Sul retro spicca una singola fotocamera contenuta in una protuberanza della scocca che ricorda i più recenti iPhone 15. Sempre richiamando gli iPhone 15, ma questa volta i modelli Pro, sembra che Apple voglia includere sul nuovo iPhone SE anche il tasto azione riprogrammabile, caratteristica che ad oggi ancora manca sui modelli base del 2023. Per questo motivo è possibile ipotizzare che il lancio di questo modello "budget" possa avvenire solo dopo il rilascio di iPhone 16 nel 2024, quando tutta la gamma principale adotterà questa caratteristica.

Sul fondo i render mostrano una porta USB Tipo-C (per fortuna, N.d.R.) e sotto la scocca dovrebbe battere Apple A16 Bionic, un chip ancora oggi estremamente potente e competitivo nella fascia di prezzo in cui di potrebbe collocare iPhone SE 4. Se il passato può esserci di qualche indicazione, potrebbe collocarsi tra i 500 e i 550 euro come prezzo di partenza.

Esiste persino l'ipotesi che Apple riesca a dotare iPhone SE del chip A17 a 3nm, questo a patto che il costo di produzione di tali chip scenda abbastanza rapidamente.

La durata della batteria dovrebbe migliorare parecchio rispetto alle generazioni precedenti grazie ad una cella più capiente in combinazione con il processore più efficiente.

Cosa ne pensate? Si tratta di un prodotto che valutereste se proposto al prezzo ipotizzato?