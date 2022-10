Con il nuovo Android 13 QPR1, previsto per dicembre e già disponibile in Beta per gli smartphone Pixel, Google rilascerà una nuova versione del sistema di controllo dei consumi energetici del smartphone.

Batteria: croce e (più raramente) delizia di chiunque possieda uno smartphone. È infatti innegabile che alcuni dei fattori spesso decisivi per scegliere quale device acquistare sono proprio la durata o la portata della batteria.

Al punto che spesso l’utente medio sa rispondere perfettamente alla domanda “che batteria monta il tuo smartphone?” mentre il più delle volte ignora del tutto elementi (probabilmente) più importanti montati sul cellulare. Altrettanto probabilmente, è più facile che uno smartphone sia finito nel cassetto dei “rottami” solo per colpa di una batteria non più efficiente, ma del tutto non conveniente da sostituire.

La cosa non è sicuramente passata inosservata a Google, azienda proprietaria del noto “robottino”: già con la release 12 del sistema operativo la casa produttrice di Mountain View aveva apportato grossi cambiamenti alla schermata “uso della batteria” così da fornire i consumi e le app più voraci delle precedenti 24 ore (quando prima le informazioni si “azzeravano” ad ogni ricarica.

Tuttavia, dato che la ricarica, potenzialmente, poteva avvenire più volte in una giornata questo si traduceva in dati errati e, di conseguenza, a errate percezioni degli utenti.

A quanto pare anche questa soluzione non deve essere risultata ottimale per Google, per questo motivo la casa madre è intervenuta con un ulteriore cambiamento: i dati presentati sulla schermata “uso della batteria” nella prossima revisione di Android 13 chiamata QPR1 (Quarterly Platform Release 1) non si riferiranno più alle precedenti 24 ore ma, bensì, al periodo trascorso dall’ultima volta che la batteria è stata ricaricata al 100%.

Questo, almeno nelle intenzioni, dovrebbe fornire dati più attendibili sul consumo energetico dello smartphone. La nuova feature sarà disponibile, a partire dal 5 dicembre, mentre ora è già accessibile ai beta-tester con un update dedicato.

Segnaliamo che, qualora foste interessati, è possibile accedere al programma di playtest delle nuove funzioni: se site possessori di un Pixel 4a (o successivo) basterà andare a questa pagina e seguire la procedura richiesta