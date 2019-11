Android e Windows, l’integrazione sarà possibile grazie a Lenovo One

Lenovo One si pone l'obiettivo di rendere possibile l'integrazione tra Windows e Android superando le "restrizioni" esistenti tra i due sistemi operativi.

Lenovo sta lavorando a un progetto ambizioso: Lenovo One. È una funzionalità che si pone l’obiettivo di rendere possibile la tanto attesa integrazione tra PC Windows e smartphone Android. La conferma arriva da Weibo dove il Vicepresidente della società, Edward Chang, ha pubblicato uno screenshot che mostra il collegamento tra un Lenovo Z6 Pro 5G e un ThinkPad X1 Carbon.

La descrizione dell’immagine parla chiaramente di Lenovo One asserendo che porterà la produttività su grande schermo nell’era del 5G e che “Windows e Android si fonderanno in uno”. Purtroppo, però, non ci sono altri indizi. Non è chiaro se la società stia pensando a un proprio sistema operativo o se semplicemente Lenovo One sia una funzione da integrare nei dispositivi del marchio. La seconda ipotesi comunque risulta più credibile della prima. Non sappiamo nemmeno a che punto sia lo sviluppo o quando arriverà sul mercato.

Ciò che sappiamo è che Lenovo One supporterà la connessione Bluetooth e consentirà di controllare lo smartphone dal computer (e viceversa) e di trasferire i file a velocità più elevate, sfruttando tutte le potenzialità del 5G. Tutto ciò con l’obiettivo di aumentare la produttività. Sarà possibile anche effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone, in maniera analoga a quanto avviene già con l’app Your Phone di Windows per alcuni dispositivi. Insomma, sembra essere una soluzione simile ad AirDrop di Apple e a Huawei Share.

Come già detto, ci sono tanti punti da chiarire. Lenovo dovrebbe rilasciare altre informazioni nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo finale dichiarato è quello di superare le “restrizioni” esistenti tra Windows e Android. Insomma, potrebbe essere un punto di partenza per raggiungere quella tanto agognata integrazione tra i due sistemi operativi, quella stessa integrazione divenuta ormai il punto di forza invece di MacOS e iOS.