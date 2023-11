Android fa risparmiare 95 Petabyte a livello globale, ecco come

Una piccola modifica al sistema operativo Android ha portato al risparmio di qualche decina di MB di spazio sugli smartphone, ma a livello globale, cioè su tutti gli smartphone interessati, il totale dei bit risparmiati va dai 47 ai 95 petabyte.

La piccola modifica in questione riguarda Android Runtime (ART), una parte di Android che che si occupa di tradurre il codice delle applicazioni in istruzioni native. Secondo l'azienda, la nuova versione è più efficiente della precedente e utilizza circa il 9% di codice in meno senza alcuna penalizzazione delle prestazioni.

In questo modo si libera un pochino di spazio sullo smartphone, fino a un centinaio di megabyte per i dispositivi con Android 12 e successivi.

Nel suo post sul blog, Google spiega in modo approfondito come ha ottenuto questi risparmi di memoria, ma il succo è che l'azienda ha ottimizzato alcuni processi che avvengono nella traduzione. Un aggiornamento precedente di ART aveva invece permesso di ridurre del 30% il tempo di avvio delle app.