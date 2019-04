Android, gli aggiornamenti di sistema direttamente dal Play Store: addio alla frammentazione?

La possibilità di diffondere gli aggiornamenti di Android attraverso il Play Store potrebbe aiutare i produttori a snellire le tempistiche.

Google starebbe lavorando alla possibilità di far distribuire gli aggiornamenti di sistema per Android direttamente dal Play Store. È quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, che hanno analizzato il codice di quella che sarà la versione 14.5.52 del negozio di applicazioni di Big G. Una mossa che, se venisse confermata, potrebbe consentire all’azienda di Mountain View di iniziare concretamente a risolvere uno dei problemi atavici del robottino verde, ovvero quello della frammentazione.

Basta dare un’occhiata alle percentuali di adozione di Android Pie, soprattutto in relazione ad iOS 12, per rendersi conto di come la frammentazione rappresenti ancora uno dei grandi problemi del sistema operativo di Google. La possibilità di rendere più snella la distribuzione degli aggiornamenti per i produttori, passando appunto dal Play Store, potrebbe davvero rappresentare un importante passo in avanti.

Dunque, dovrebbe comparire un pulsante “Scarica & Installa” nel Play Store, con un’interfaccia praticamente identica a quella che viene visualizzata dai possessori di uno smartphone Pixel quando devono installare un aggiornamento di sistema. Ovviamente, Google starebbe mettendo a punto una procedura guidata, così da accompagnare gli utenti passo per passo, senza creare confusione. Si sposterebbe dunque tutto all’interno del negozio di applicazioni.

Come sempre avviene in questi casi, non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo. Non è escluso che l’azienda di Mountain View possa annunciare questa novità nel corso della Google I/O 2019, prevista dal 7 al 9 maggio. La conferenza dedicata agli sviluppatori vedrà il debutto della versione definitiva di Android Q, per cui quale occasione migliore per annunciare anche questo cambiamento?