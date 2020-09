Android, in Italia Bing sarà tra i motori di ricerca alternativi a Google

Bing, il motore di ricerca di Microsoft, sarà una delle alternative a Google Search al momento dell’avvio di uno smartphone Android in Italia. Al servizio di Big-G e del colosso di Redmond si affiancheranno info.com e PrivacyWall. La stessa soluzione è prevista anche per Germania, Francia, Regno Unito e altri Paesi europei e sarà adottata nel trimestre ottobre-dicembre 2020. Sono loro infatti i vincitori – per le nazioni menzionate – dell’asta trimestrale indetta dal gigante californiano, così come richiesto dall’Unione Europea.

La possibilità data agli utenti europei di scegliere un browser alternativo a quello di Google, infatti, è una diretta conseguenza delle decisioni prese dalla Commissione Europea in materia di libera concorrenza e antitrust. Nell’estate del 2018, infatti, la Commissione UE ha comminato a Big-G una multa di 4,34 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione nel mercato dei dispositivi mobili imponendo delle restrizioni in ambito Android.

Le opzioni a disposizione sono tre, oltre a Google. Dalla lista dei vincitori dell’asta emerge un dato interessante riguardante DuckDuckGo che si è aggiudicato uno spazio solo in 8 mercati su 31, quando in precedenza era riuscito a essere presente in tutti. Nei mesi scorsi, il CEO Gabriel Weinberg ha affermato che – nonostante il menu delle preferenze sia un buon modo per aumentare la concorrenza – così com’è implementato servirebbe solo ad aumentare il potere di Google. “Un’asta pay-to-play fa male ai consumatori (e alla concorrenza)”, ha dichiarato Weinberg a Bloomberg, “Google sa come far funzionare il sistema e alla fine a perderci sono i consumatori”.

Per giudicare l’efficacia della strategia adottata, sarebbe interessante capire se la possibilità di scegliere un motore di ricerca alternativo abbia apportato dei cambiamenti significativi (dati al momento non disponibili).