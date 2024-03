Questo pad di ricarica wireless per iPhone è COMODISSIMO e lo paghi SOLO 15€!

Una delle funzionalità più comode degli iPhone è la possibilità di caricarli in modo wireless, senza, dunque, connettere alcun cavo allo smartphone ma sfruttando la tecnologia MagSafe. Mentre questo tipo di caricatore è generalmente molto caro, vi segnaliamo che su Amazon potete trovare il comodissimo pad di ricarica wireless Anker 313 in offerta a soli 15,99€ invece di 20,99€, per un risparmio del 23%!

Pad di ricarica wireless Anker 313, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del Anker 313 pad di ricarica wireless magnetico è particolarmente consigliato per chi possiede un iPhone dalla serie 12 in poi, inclusi i modelli 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Grazie alla sua funzionalità "snap and go" vi catturerà per la sua estrema facilità d'uso: basta appoggiare il dispositivo sul pad e la ricarica inizia automaticamente, senza il fastidio dei cavi ingombranti. Inoltre, la tecnologia MultiProtect di Anker assicura una ricarica sicura, proteggendo dal sovraccarico e rilevando la presenza di corpi estranei.

Infine, la confezione include un comodo cavo USB-C lungo ben 150 cm che dovrete collegare alla corrente per permettere al pad di ricaricare lo smartphone. Insomma, l'Anker 313 pad di ricarica wireless magnetico si distingue per semplicità d'uso, sicurezza e praticità, rendendolo un accessorio indispensabile per chi cerca una soluzione di ricarica efficiente e senza fili per il proprio iPhone, soprattutto a questo prezzo!

