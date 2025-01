Anno nuovo, prodotti nuovi? Scopri gli sconti di Oppo!

Con il nuovo anno, potrebbe essere tempo di rinnovare il proprio arsenale tecnologico, e Oppo ha deciso di dare un motivo in più per farlo. La celebre azienda di tecnologia ha lanciato una serie di offerte imperdibili per celebrare l’inizio del 2025, disponibili esclusivamente sul loro store ufficiale. Se siete già un fan dei loro prodotti o state pensando di avvicinarvi al brand, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per cogliere al volo un affare. Con sconti progressivi e promozioni dedicate al nuovissimo Find X8 Pro, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Inizia il 2025 con Oppo, perché approfittarne?

Il cuore della promozione di Oppo sono tre coupon: "NEWYEAR-15", "NEWYEAR-25" e "NEWYEAR-50". Questi codici garantiscono rispettivamente uno sconto di 15€, 25€ e 50€ per acquisti di almeno 200€, 400€ e 800€. Avete tempo fino al 12 gennaio per approfittarne, quindi non perdete l’occasione di aggiungere un nuovo dispositivo al vostro arsenale. Sia che stiate cercando uno smartphone di ultima generazione, un tablet o accessori, questi coupon rappresentano una spinta in più per aggiornare la tecnologia.

Oltre ai coupon, Oppo ha anche pensato a una promozione per il suo gioiello di punta, il Find X8 Pro, disponibile fino al 31 gennaio in diversi bundle ad un prezzo competitivo. Potete acquistarlo insieme all’Oppo Pad Air a 1.219,99€, oppure optare per un bundle con l’Oppo Band2 e le cuffie Enco Air3i a soli 1.200,99€. E c’è anche una terza opzione ancora da scoprire sul sito ufficiale Oppo, che promette di essere altrettanto interessante per gli amanti della tecnologia.

Che vogliate iniziare l’anno con uno smartphone innovativo, un tablet versatile o una combinazione di accessori all’avanguardia, le offerte di Oppo offrono un mix perfetto di qualità e convenienza. Non dimenticate di visitare il sito ufficiale per esplorare tutti i dettagli delle promozioni e assicurarvi di non perdere l’occasione di iniziare il 2025 con stile.

