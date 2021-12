App Store Awards, tutte le migliori app del 2021

Dopo l’elenco di migliori applicazioni Android del 2021 premiate di recente da Google, anche Apple segue a ruota con la selezione annuale di app e giochi per iOS che, a detta dell’azienda, hanno fatto la differenza nell’anno che si sta per concludere.

La tradizione degli App Store Awards prosegue da più di dieci anni con l’intento di premiare le applicazioni e i loro sviluppatori: a partire dal 2021 l’impegno dell’azienda si estende non solo all’esposizione e all’autorevolezza del premio, ma anche alla produzione di una vera e propria statuetta che riprende nella forma l’iconico logo dell’App Store, consegnata direttamente agli sviluppatori.

Come nel caso di Google, anche Apple premia per il 2021 una serie di applicazioni che hanno messo in campo innovazione tecnologica, design creativo e soprattutto un impatto culturale positivo. Tra i vincitori di quest’anno troviamo il family game Toca Life World e l’app di photo editing LumaFusion: sono presenti inoltre categorie ad hoc per i diversi dispositivi dell’ecosistema Apple.

Nelle parole del CEO di Apple Tim Cook, riportate nel comunicato stampa ufficiale,

“Gli sviluppatori che hanno vinto gli App Store Awards nel 2021 hanno sfruttato il proprio impegno e la propria immaginazione per offrire le migliori app e giochi dell’anno – stimolando così la creatività e la passione di milioni di utenti in tutto il mondo. Dai developer autodidatti indie ai leader visionari di aziende globali, questi sviluppatori di spicco hanno contribuito a innovare la tecnologia Apple, e molti hanno fatto la propria parte per promuovere il profondo senso di unione di cui avevamo bisogno quest’anno“.

Non a caso, alla fine di un anno così difficile, è proprio la parola “connessione” il tema della sezione Trend of the Year, che identifica e premia le applicazioni che hanno avuto un impatto concreto sulla vita degli utenti. Nel caso delle app e dei giochi premiati nel 2021, come il celebre videogioco Among Us e l’app di incontri platonici Bumble, l’innovazione tecnologica è stata messa quindi al servizio della connessione interpersonale, anche a distanza.

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei vincitori degli App Store Awards e dei relativi sviluppatori: tutti i titoli sono disponibili presso l’App Store per i dispositivi iOS compatibili.

Vincitori App Store Award 2021

App dell’anno per iPhone: Toca Life World (Toca Boca)

App dell’anno per iPad: LumaFusion (LumaTouch)

App dell’anno per Mac (Luki Labs Limited)

App dell’anno per Apple TV: DAZN (DAZN Group)

App dell’anno per Apple Watch: Carrot Weather (Grailr)

Gioco dell’anno per iPhone: League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Gioco dell’anno per iPad: MARVEL Future Revolution (Netmarble Corporation)

Gioco dell’anno per Mac: Myst (Cyan)

Gioco dell’anno per Apple TV Space Marshals 3 (Pixelbite)

Gioco dell’anno per Apple Arcade: Fantasian (Mistwalker)

Vincitori Trend of the Year 2021

Among Us! (Innersloth)

Bumble (Bumble Inc.)

Canva (Canva)

EatOkra (Anthony Edwards Jr. e Janique Edwards)

Peanut (Peanut App Limited)