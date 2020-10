Apple A14 Bionic su Geekbench mostra tutta la sua potenza

Gli iPhone 12 saranno dotati del SoC Apple A14 Bionic che, come ogni anno, va a migliorare ulteriormente le sue prestazioni e a confrontarsi direttamente con la concorrenza.

I numeri non sono tutto, anzi, indicano un mero valore. Ma inevitabilmente ci aiutano a capire quale dei SoC può sprigionare più potenza bruta. E come non approfondire la questione, chiamando in causa lo Snapdragon 865 Plus?

A14 Bionic è stato testato dal benchmark Geekbench 5 e ha registrato un punteggio di 4198 punti in multi core, rispetto a 3313 punti dello Snapdragon 865+: parliamo di un buon 25% in più. In single Core invece ha totalizzato 1583 punti, contro i 891 dello Snapdragon 865 Plus, un buon 70% in più. I risultati sono stati ottenuti eseguendo il test su un iPad 13,2, nome in codice di iPad Air 4. Il prodotto è stato annunciato il mese scorso durante il keynote di Apple e ha un SoC a 6 cores settato su 2,99 GHz con 4 GB di RAM.

Possiamo anche paragonarlo al SoC A13 Bionic dello scorso anno, che realizzava in single core lo score di 1327 e in multi core di 3300 punti. Non molto lontano da A14 Bionic di quest’anno ma comunque un incremento c’è stato.

I processori sviluppati da Apple hanno raggiunto una potenza tale da essere installati anche sui Macbook e non hanno ormai nulla da invidiare ai processori che utilizzavano fino ad ora. I nuovi notebook saranno contraddistinti da una durata della batteria ancora migliore del passato, proprio grazie all’architettura ARM rispetto alla X86, quest’ultima più esosa in termini di consumo energetico.