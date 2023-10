Apple Airpods 4, l’ANC arriva anche sugli auricolari meno costosi?

Lunedì Apple dovrebbe presentare dei nuovi Mac, ma se sperate di vedere anche delle nuove cuffie o nuovi auricolari, dovrete portare pazienza ci vorrà ancora del tempo. Ad affermarlo è Mark Gurman di Bloomberg, un reporter che spesso e volentieri riporta informazioni non ufficiali ma affidabili riguardo ad Apple.

Tra le novità anticipate da Gurman, c’è il fatto che nel corso del 2024 arriveranno gli Airpods 4. A differenza di quanto fatto in passato, tuttavia, Apple potrebbe togliere dal catalogo la terza generazione: secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, Apple sarebbe scontenta del fatto che troppi consumatori stanno scegliendo gli Airpods 2 invece degli Airpods 3.

Un fatto che di certo non sorprende: le differenze tra il secondo e il terzo modello sono un po’ poche per giustificare il prezzo più alto, e comprensibilmente la maggior parte delle persone sceglie gli Airpods 2 che costano meno e sono quasi la stessa cosa.

Apple farà tesoro della lezione, sempre secondo la fonte, e nel 2024 vedremo degli Airpods 4 in almeno due versioni, con caratteristiche e prezzi diversi. Quello meno costoso sarà ancora una volta molto simile agli Airpods 3, mentre quello più caro sarà una specie di via di mezzo tra il modello base e gli Airpods Pro.

E qui l’ipotesi comincia a farsi un po’ scricchiolante e più difficile da credere: il “problema” è che tra Airpods 3 e Airpods Pro c’è una differenza relativamente difficile da suddividere ulteriormente. Il modello Pro costa 80 euro in più e ha la cancellazione del rumore attiva (ANC), oltre a una custodia con un piccolo altoparlante per trovarli in caso di necessità.

Ecco, a questo punto che costa potrebbero avere degli ipotetici Airpods 3 plus per mettersi in mezzo a questi due modelli? Forse la funzione ANC ma senza la custodia che suona? Può essere, ma se così fosse Apple rischierebbe di vendere meno il modello Pro, e non è certo quello che vogliono.

Gli stessi Airpods Pro tra l’altro avrebbero bisogno di un aggiornamento: sono ancora degli ottimi prodotti ma i concorrenti di Technics (EAH-AZ80), Sony (WF-1000XM5), e Bose (QuietComfort Earbuds II) hanno tutti fatto notevoli passi avanti, e oggi il prodotto Apple può contare solo sull’eccellente integrazione nell’ecosistema del marchio. Non che sia poco, ma per qualità audio e isolamento non non molto raccomandabili rispetto ai concorrenti.

E le AirPods Max? Queste cuffie di fascia alta sono uscite nel 2021 e restano ancora tra le migliori cuffie in circolazione, per quanto non sia sempre facile giustificarne il prezzo di €580 circa. Ebbene, secondo Gurman un secondo modello potrebbe arrivare per la fine del 2024 ma senza grosse novità. “Le cuffie avranno nuovi colori, ma non subiranno molti altri cambiamenti" afferma il giornalista.