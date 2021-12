Apple AirPods come non li avete mai visti: eccoli in versione trasparente!

Apple, si sa, non è mai stata propensa a cambiare il colore dei suoi accessori o quantomeno a offrire più varianti oltre al bianco che da sempre li caratterizza. Nonostante le richieste dei fan, che acquisterebbero volentieri gli AirPods in versione nera (per esempio), il colosso di Cupertino è convinto che la scelta migliore sia quella di uniformare la propria linea di accessori e renderla più facilmente identificabile (“iconica”) a partire semplicemente dal colore.

Se è vero che Apple non intende lanciare gli AirPods colorati, non è detto che in futuro non possa arrivare una versione delle popolari cuffie Bluetooth con gli steli trasparenti.

Lo dimostrano le immagini diffuse nelle ultime ore da Giulio Zompetti, noto collezionista di prodotti Apple che su Twitter ha mostrato per la prima volta un prototipo di AirPods trasparenti.

Solitamente, i dispositivi dal design traslucido vengono utilizzati dagli ingegneri per i test interni prima della messa in commercio del prodotto finito. Le trasparenze aiutano i produttori ad avere una visione più chiara dei vari device, e in questo senso rappresentano un utile strumento da impiegare nella fase di progettazione.

Di norma, i dispositivi trasparenti sono prototipi e tali restano, anche se di recente abbiamo visto una serie di accessori destinati all’utenza comune come cuffie e caricabatterie che si presentano “nudi e crudi”, mettendo cioè in evidenza la componentistica interna.

Nothing è stata la prima azienda a lanciare prodotti del genere, con l’obiettivo esplicito di rimuovere le barriere tra le persone comuni e la tecnologia più avanzata.

29W Apple Charger prototype. pic.twitter.com/h2ZoHCMw0F — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) November 23, 2021

Tornando agli AirPods, non è chiaro se gli auricolari in foto siano di prima o di seconda generazione. Giorni fa, Zompetti ha svelato un altro prototipo di Apple trasparente, in questo caso un caricabatterie da 29W facente parte della dotazione del vecchio MacBook da 12 pollici.