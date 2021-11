Nothing: almeno 5 nuovi dispositivi in arrivo

Nothing, il brand fondato dall’ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei, è entrato sul mercato nel 2021 con la promessa di rivoluzionare il mondo della tecnologia con device dal funzionamento così intuitivo da dare, come dice il nome, l’impressione che non ci sia nulla.

Il primo prodotto di Nothing sono state le cuffie TWS Nothing ear (1), caratterizzate da un design unico e riconoscibile, con scocca trasparente e componenti interni in vista. Pur offrendo un’esperienza d’uso intuitiva e un ottimo rapporto qualità-prezzo, le Nothing ear (1) non sono che il primo step della line-up di prodotti anticipata da Pei, che potrebbe essere più estesa del previsto.

Si sapeva d’altronde già da tempo che nei piani per il prossimo futuro di Nothing figurano uno smartphone, chiamato semplicemente Nothing Phone, e un powerbank, Nothing Power (1). Sebbene non siano ancora stati annunciati ufficialmente, questi annunci provengono dal noto informatore Mukul Sharma, celebre per i leak rivelati poi veritieri. Ma non è tutto per Nothing: sarebbero ben cinque i device in arrivo nei prossimi anni.

A parlare è il general manager della divisione indiana di Nothing, Manu Sharma, che in un’intervista alla testata India Today ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Per quanto riguarda il nostro percorso, la nostra missione è quella di costruire per il futuro. Stiamo velocizzando di molto la realizzazione di una linea di prodotti, ne abbiamo già cinque in fase di sviluppo e stiamo accelerando il passo per realizzare la nostra missione di mettere sul mercato prodotti iconici, siamo molto emozionati riguardo a questo“.

Sharma (general manager) ha inoltre confermato la partnership con Qualcomm per le componenti interne dei dispositivi che Nothing immetterà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Sicuramente l’annuncio più atteso è quello del Nothing Phone, che sarà quindi animato da un SoC Snapdragon e farà vedere i frutti dell’acquisizione della società Essential di Andy Rubin, il “padre” del sistema operativo Android. La sfida di Nothing sarà quella di coniugare il know-how di Essential con la propria mission per realizzare un dispositivo unico nel suo genere: si auspica già la realizzazione di uno smartphone trasparente, almeno per quanto riguarda la scocca, con un design simile a quello degli auricolari Nothing ear (1).

Oltre al Nothing Phone e al powerbank Nothing Power (1), gli altri tre dispositivi in fase di sviluppo restano ignoti: potrebbero essere altri accessori o wearable, ma la mission di Carl Pei di rimuovere le barriere tra persone e tecnologia con i suoi prodotti lascia aperta anche la possibilità di lanciare nel prossimo futuro anche dispositivi per la domotica.