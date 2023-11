Apple ammette la falsità dietro ai video "girato con iPhone"

Un aspetto particolarmente intrigante dell'evento "Scary Fast" organizzato da Apple un paio di giorni fa è stata la rivelazione che gran parte del filmato è stato registrato con un iPhone 15 Pro Max, lasciando tutti a bocca aperta per le notevoli capacità della fotocamera dello smartphone Apple.

Il filmato dietro le quinte dell'evento, diventato virale, ci dà un'idea della pianificazione meticolosa e delle apparecchiature di registrazione professionali che hanno contribuito a creare tale risultato. Sebbene la qualità della fotocamera dell'iPhone 15 Pro Max non sia in discussione, è essenziale capire che per ottenere risultati così sorprendenti non basta uno smartphone.

Quando ci immergiamo nell'intrigante mondo della magia produttiva di Apple, scopriamo una serie di strumenti e attrezzature sofisticate. Droni, gimbal, carrelli, illuminazione industriale e vari altri accessori facevano tutti parte dell'arsenale utilizzato per garantire che ogni ripresa fosse niente meno che perfetta. Per un utente è praticamente impossibile ricreare queste condizioni di registrazione per video dalla qualità così alta.

I video promozionali "shot on iPhone" di Apple hanno sempre avuto lo scopo di mostrare le notevoli capacità dei suoi dispositivi. Tuttavia, è essenziale ricordare che l'idea che chiunque possa ottenere questi risultati con l'ultimo iPhone è un po' esagerata. L'attrezzatura presentata nel filmato dietro le quinte di "Scary Fast" è di standard professionale per le produzioni su larga scala, non una configurazione fai-da-te.

Per mettere le cose in prospettiva, basta dare anche un'occhiata al kit di registrazione utilizzato da Olivia Rodrigo per il suo video musicale girato con iPhone 15 Pro e chiamato "Get Him Back!". Anche se la configurazione della Rodrigo era su scala più piccola, sottolinea che potete avere tutto il talento che volete ma è difficile ottenere gli stessi risultati di un team di produzione multimilionario.

Queste sono solo alcune testimonianze dello straordinario potenziale delle fotocamere dell'iPhone, ma ci ricordano anche l'enorme sforzo e le risorse investite per creare tali meraviglie visive. Sebbene tutti noi possiamo aspirare a catturare momenti straordinari con gli iPhone, la realtà è che ottenere risultati all'altezza degli eventi prodotti professionalmente da Apple potrebbe rimanere un sogno lontano per il consumatore medio.