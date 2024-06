Apple brevetta un display molto particolare, novità in arrivo?

Apple potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone, e sicuramente la sua linea iPhone, grazie al recente brevetto di un display estensibile. Secondo quanto riportato da AppleInsider, il brevetto intitolato "Stretchable Display" descrive un display che può avvolgersi su diverse superfici, e forme, mantenendo le caratteristiche di un display OLED standard.

Sebbene il brevetto non menzioni specifici dispositivi del portfolio di Apple, le possibilità di applicazione sembrano molto più ampie rispetto ai display pieghevoli e potenzialmente più rivoluzionarie.

Uno degli esempi più intriganti potrebbe essere l'HomePod di Apple, immaginato con un display che si avvolge intorno alla parte superiore del dispositivo, arricchendo l'esperienza utente con nuove funzionalità visive uniche.

Inoltre, questa tecnologia potrebbe integrarsi perfettamente in un iPhone pieghevole, permettendo di realizzare uno smartphone con uno schermo che avvolge l'intera superficie del dispositivo.

Questo display estensibile, inoltre, potrebbe trovare applicazione anche in settori diversi, creando soluzioni innovative per orologi, laptop, smart glasses, display informativi per auto e, persino, per una nuova variante dell'Apple Vision Pro.

L'interesse di Apple a esplorare questa tecnologia è sottolineato dal numero eccezionale di persone coinvolte nel brevetto, ben 55, a fronte dei consueti 10 o poco più generalmente associati a queste iniziative.

Per quanto siamo curiosi di vedere come questa tecnologia potrebbe emergere nella realtà produttiva di Apple, bisogna considerare che lo sviluppo di prototipi reali, potrebbe richiedere diversi anni.

Nonostante ciò, la prospettiva di una serie di dispositivi Apple che sfruttino un display estensibile, non è un'ipotesi da escludere e potrebbe essere la chiave di volta per risolvere i vari problemi riscontrati dal progetto foldable.

Il futuro degli smartwatch Apple potrebbe altresì beneficiare enormemente di questa tipologia di display considerando che non si deve pensare solamente a dei design futuristici con schermi che avvolgono l'intero polso, ma soffermarsi sulla malleabilità di un display del genere e come possa migliorare l'Apple Watch in termini di design.

Questo brevetto riflette la costante volontà di Apple di investire in ricerca e sviluppo, nonostante la realizzazione pratica possa non essere immediata o, nel peggiore dei casi, risultare irrealizzabile.