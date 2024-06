Continua a CALARE DI PREZZO: iPhone 14 Plus al MINIMO STORICO su Amazon!

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma, che offra caratteristiche avanzate a un prezzo vantaggioso, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'iPhone 14 Plus (128 GB) targato Apple è attualmente in vendita a soli 699,00€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 979,00€, si tratta del minimo storico per questo gioiellino della scorsa generazione!

iPhone 14 Plus (128 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 14 Plus, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di smartphone all'avanguardia che desiderano immergersi nell'universo Apple senza compromessi, trattandosi di un modello ancora particolarmente performante e resistente, questa volta anche all'acqua. Con il suo display Super Retina XDR da 6,7", questo smartphone è particolarmente adatto a chi ama consumare contenuti multimediali di alta qualità, visto che offre una qualità impareggiabile per film, serie TV e video.

La batteria è stato uno dei migliori upgrade di Apple, con questa che assicura fino a 26 ore di riproduzione video, riuscendo a coprire quindi l'intero arco della giornata. La combinazione del Chip A15 Bionic e la connettività 5G ultrarapida rendono il dispositivo ottimo anche per i gamer e per chiunque necessiti di prestazioni fulminee in ogni applicazione, sia questa per lavoro o svago.

C'è pane anche per gli appassionati di fografia, grazie al sistema con due fotocamere, principale da 12MP grandangolare e secondaria ultra-grandangolare. Queste offrono anche la modalità azione e la registrazione in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, feature pensate per trasformare ogni momento in un'opera cinematografica da condividere. Non mancano innovative funzioni all'avanguardia come SOS via satellite e il rilevamento incidenti, che rendono l'acquisto doppiamente utile anche per la sicurezza personale.

Offerto a 699€, l'iPhone 14 Plus rappresenta un'opportunità ottima per chi cerca prestazioni all'avanguardia, funzionalità multimediali evolute e la sicurezza che solo un dispositivo Apple può offrire. Grazie alla sua batteria migliorata rispetto alla precedente generazione, al suo schermo fantastico e alle capacità di fotografia e video al top, è un'acquisto ancora ottimo, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon