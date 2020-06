Apple Card: rate a tasso zero per acquistare iPad, AirPods e Mac?

Apple starebbe preparando una soluzione vantaggiosa per i possessori di Apple Card. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso di Cupertino dovrebbe consentire di acquistare molti dei suoi prodotti a rate mensili senza interessi per i clienti che hanno scelto la carta di credito della Mela Morsicata. Secondo la fonte, il servizio dovrebbe debuttare nelle prossime settimane.

Nello specifico, dovrebbe essere possibile acquistare iPad, Mac, Apple Pencil, Keyboard e monitor XDR Display con rate senza interessi di 12 mesi. Mentre sarebbe previsto un piano di 6 mesi sempre senza spese aggiuntive per AirPods, Apple TV e HomePod. I pagamenti verrebbero gestiti ovviamente nell’app Wallet.

Un programma simile è già previsto dallo scorso anno per iPhone con la possibilità di rateizzare il pagamento a tasso zero. La nuova mossa, comunque, servirebbe a spingere verso l’adozione di Apple Card da parte di un maggiore numero di persone. La carta di credito è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, è stata creata in collaborazione con Goldman Sachs e utilizza il circuito Mastercard.

Per il momento, però, il gigante californiano non ha rilasciato nessun commento a riguardo. In occasione della presentazione degli ultimi risultati trimestrali, la società ha confermato la volontà di lanciare nuovi servizi di pagamento a rate senza però fornire maggiori dettagli. Insomma, non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà. Non è escluso che Apple possa sfruttare il palco della WWDC 2020 prevista per il 22 giugno per fare l’annuncio ufficiale.