Apple condannata: dovrà pagare 1,9 milioni di dollari a un editore cinese

Apple dovrà risarcire un gruppo editoriale cinese, COL Digital Publishing, per aver “contribuito” (indirettamente) alla diffusione di materiale coperto da copyright. Il materiale in questione, di proprietà dell’editore cinese, era stato utilizzato da alcune app presenti su App Store senza che queste ne avessero l’autorizzazione.

Si tratta perlopiù di romanzi popolari e di altri libri che venivano distribuiti all’interno di tali app, dei veri e propri “store alternativi” che Apple – a detta dei giudici – avrebbe dovuto bloccare con più sollecitudine. La causa ha visto coinvolte numerosissime violazioni che sono costate ad Apple una condanna di quasi 2 milioni di dollari di risarcimento danni.

In questa occasione, dunque, la Corte del Popolo di Tianjin Binhai si è schierata a favore di COL Digital Publishing Group, una digital publishing company nota in Cina come leader nella pubblicazione di e-book (e non solo). Stando a quanto riferito dal South China Morning Post, il gruppo COL Digital giudica Apple responsabile di quanto accaduto e l’accusa di mancato adempimento della dovuta diligenza.

Non è la prima volta che l’editore lamenta problemi per quanto riguarda la violazione della proprietà intellettuale. Si contano infatti altri 83 casi di violazione del copyright, per un totale di 460 casi in qualche modo legati allo sfruttamento indebito di opere protette da diritto d’autore.

Anche per Apple, d’altra parte, potrebbe trattarsi della prima di una lunga serie di grane connesse alle regole per gli sviluppatori e all’App Store in generale. In Corea del Sud, per esempio, è già stata approvata una legge che vieta l’utilizzo esclusivo dei sistemi di pagamento di Apple e Google – Apple Pay e Google Pay – rispettivamente su App Store e Google Store. Leggi simili potrebbero presto arrivare anche negli Stati Uniti e in Europa.