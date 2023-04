Evan Blass è un noto leaker che divulga informazioni riguardanti i prodotti di vari brand e, a sua detta, il nuovo visore AR/VR che l’azienda di Cupertino ha in cantiere è meglio di quanto ci si aspettasse.

Nel post su Twitter (accessibile solo con account verificato), Blass racconta di come una sua conoscenza abbia avuto l’opportunità di provare diverse volte il dispositivo in fase di sviluppo e di come si sia dichiarato “impressionato” dall’ultima versione.

Apple VR dovrebbe essere il grande protagonista della WWDC 2023, ma fino ad ora le notizie non erano state molto incoraggianti: le voci circolate negli ultimi mesi indicavano come chi aveva provato in prima persona il visore fosse rimasto deluso, ma si sarebbe trattato di versioni precedenti.

Il colosso di Cupertino, quindi, avrebbe saputo migliorare di molto la qualità del prodotto, anche se non ci sono ulteriori notizie riguardanti le sue funzioni o altro. Al momento, si sa solamente che Apple sta preparando diverse applicazioni dedicate.

Sebbene la WWDC sia dietro l’angolo e andrà in scena dal 5 al 9 giugno, le indiscrezioni rivelano che il visore sarà lanciato diversi mesi dopo, ma comunque durante il 2023. In questo scenario, la conferenza avrà il ruolo di far crescere le aspettative e l’entusiasmo intorno ad Apple VR, mentre il periodo tra la presentazione e il lancio darà la possibilità agli sviluppatori di terze parti di lavorare sulle loro applicazioni e proporle all’uscita.