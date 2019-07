Apple: in arrivo altri 5 iPad?

Apple ha registrato cinque modelli di iPad presso la Commissione Economica Euroasiatica (EEC) con codici A2197, A2228, A2068, A2198 e A2230.

Apple ha registrato cinque modelli di iPad presso la Commissione Economica Euroasiatica (EEC) con codici A2197, A2228, A2068, A2198 e A2230. Le informazioni relative ai futuri prodotti dell’azienda di Cupertino sono veramente poche. Il documento della EEC suggerisce semplicemente che saranno mossi dal nuovo sistema operativo iPad OS presentato in occasione della WWDC 2019.

L’azienda statunitense, nel corso di questo 2019, ha già rilasciato due nuovi modelli: iPad Mini 2019 da 7,9 pollici e iPad Air da 10,5 pollici. I codici registrati, dunque, potrebbero far riferimento a dei modelli dello scorso anno che Apple non ha ancora aggiornato. I principali “indiziati” sono iPad Pro e iPad 2018. Secondo alcune voci, inoltre, l’iPad da 9,7 pollici verrà sostituito da un modello che integrerebbe un display da 10,2 pollici la cui produzione di massa dovrebbe cominciare proprio alla fine del mese di luglio.

Tuttavia, i cinque device registrati potrebbero non riferirsi a cinque iPad diversi ma semplicemente a differenti versioni di uno stesso modello. I futuri iPad, comunque, non dovrebbero presentare grandi novità rispetto alle generazioni precedenti. Potrebbe trattarsi di un semplice aggiornamento da un punto di vista hardware dei prodotti attualmente in commercio.

La registrazione presso la Commissione Economica Euroasiatica lascia presuppore che la presentazione dei modelli certificati possa avvenire nei prossimi mesi, già in autunno. Resta da capire se Apple dedicherà ai nuovi iPad un evento ad hoc o se faranno da cornice alla prossima generazione di iPhone che – come da tradizione – dovrebbe essere presentata nel mese di settembre.