SCONTO ASSURDO sull'iPad Pro da 11" con M4: OGGI lo paghi 270€ IN MENO!

Se siete alla ricerca di un tablet che ridefinisca i confini tra mobilità e potenza, capace di offrire prestazioni da workstation in un formato ultra-portatile, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 è ora disponibile al prezzo speciale di 1.199€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 1.469€, permettendovi di risparmiare ben 270€!

Apple iPad Pro da 11" con M4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad Pro da 11" con M4 rappresenta la soluzione ideale per professionisti creativi, appassionati di tecnologia e utenti esigenti che necessitano di prestazioni di alto livello in movimento. Dotato di un display Ultra Retina XDR da 11 pollici, offre una qualità dell'immagine eccezionale, perfetta per chi lavora con grafica, fotografia o video. Il SoC M4, con la sua CPU fino a 10 core e GPU 10 core, garantisce una potenza di calcolo e grafica in grado di gestire anche i compiti più impegnativi con fluidità impressionante.

La versatilità di questo dispositivo è ulteriormente ampliata dalla presenza di una fotocamera frontale orizzontale da 12MP e una posteriore da 12MP, ideali per videoconferenze di alta qualità e per catturare immagini nitide. Lo scanner LiDAR integrato apre le porte a esperienze di realtà aumentata avanzate, mentre la connettività Wi-Fi 6E assicura trasferimenti dati ultraveloci. Con 512GB di archiviazione, avrete tutto lo spazio necessario per i vostri progetti e file multimediali, e come se non bastasse fra le feature non mancano all'appello importanti implementazioni come il Face ID per lo sblocco e la sicurezza e il supporto all'Apple Pencil. E se non avete quest'ultimo gioiellino targato Apple, correte a scoprire quest'offerta.

Attualmente disponibile a 1.199€, l'iPad Pro da 11" con M4 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che possa fungere da valida alternativa a un laptop tradizionale. La combinazione di prestazioni top, display straordinario e funzionalità avanzate come Face ID e il supporto per Apple Pencil, rendono questo tablet una scelta ottimale per creativi e professionisti che non vogliono compromessi tra potenza e portabilità.

