Un top di gamma a un prezzo FOLLE: iPad Pro 11" in sconto del 41%

Iniziato ufficialmente il Prime Day, alcuni degli sconti più succosi sono proprip sugli articoli a marchio Apple. Ed è per questo che non possiamo non proporvi il nuovissimo e potentissimo iPad Pro 11" ora in offerta su Amazon a soli 1.129€, rispetto al prezzo originale di 1.910€, garantendovi un risparmio del 41%. Si tratta di uno sconto che difficilmente potrete vedere più, almeno fino al Black Friday, su un dispositivo Apple. Anche perché stiamo pralando di un prodotto che viene fornito con un brillante display Liquid Retina da 11" e il nuovo chip M2, promettendo prestazioni eccezionali sia per lavoro che per intrattenimento. Inoltre, dispone di connettività Wi-Fi 6E e 5G, fotocamere avanzate e compatibilità con l'Apple Pencil di 2ª generazione, rendendolo uno strumento versatile per la creazione di contenuti, la produttività e lo studio!

Apple 2022 iPad Pro 11", chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad Pro 11" è stato progettato per chi cerca un dispositivo all'avanguardia sia per lavoro che per intrattenimento. È particolarmente raccomandato per i professionisti creativi in ambito grafica e disegno, ma non solo, grazie al suo brillante display Liquid Retina da 11" supportato da ProMotion, True Tone e un'ampia gamma cromatica P3, offrendo quindi una qualità visiva eccezionale per grafici, editor di video e fotografi. Il chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core assicura prestazioni fluide anche nelle attività più impegnative.

Per gli appassionati di fotografia e realtà aumentata, questo modello include fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), collaborando perfettamente con lo scanner LiDAR per esperienze immersive. La connettività è garantita dagli ultimi standard, con Wi-Fi 6E e 5G, rendendolo ideale anche per chi ha bisogno di lavorare in movimento.

Infine, la compatibilità con accessori come la Apple Pencil (2ª generazione), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio lo rende estremamente versatile, soddisfacendo gli utilizzatori più esigenti che cercano un dispositivo in grado di coprire ogni esigenza, dal disegno alla scrittura, senza tralasciare le prestazioni durante le lunghe sessioni di lavoro grazie alla sua batteria che dura tutto il giorno.

Essendo in super sconto del 41% a 1.129€, rispetto al prezzo originale di 1.910€, l'iPad Pro 11" rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca una potenza elevata e una flessibilità senza pari in un dispositivo mobile. La sua versatilità nel gestire compiti complessi, unita alla portabilità e alle capacità multimediali avanzate, lo rende un investimento consigliato per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia alla ricerca del meglio.

Vedi offerta su Amazon