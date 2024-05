iPad 10.9 oggi è SCONTATO del 36%! Prezzo TOP per uno dei tablet più desiderati

Ora che sono usciti i nuovi iPad Pro, trovare i modelli più vecchi in sconto diventa più facile: imperdibile per esempio l'offerta di oggi su Amazon per iPad 10.9 da 64GB, disponibile a soli 379€ anziché 589€, il che vi permette di risparmiare il 36% sul prezzo originale. Questo dispositivo high-tech offre un incredibile display Liquid Retina da 10,9" con True Tone, il potente Chip A14 Bionic, fotocamere da 12MP sia anteriore che posteriore e molto altro. La sua connettività Wi-Fi 6 ultraveloce vi terrà sempre connessi, mentre il connettore USB-C assicura una ricarica veloce e comoda.

iPad 2022 10,9" da 64GB (10ª generazione), chi dovrebbe acquistarlo?

iPad 10.9 da 64GB è una scelta eccellente se cercate un dispositivo versatile che può soddisfare esigenze di lavoro e di intrattenimento personale. Grazie al suo incredibile display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, è ideale per gli appassionati di grafica, fotografia e video, che richiedono una visualizzazione di qualità superiore, con colori vividi e dettagli nitidi. Il processore Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core garantisce prestazioni eccellenti per chi necessita di un dispositivo capace di gestire applicazioni pesanti e multitasking senza compromessi. È perfetto anche per gli studenti che desiderano uno strumento pratico per appunti, ricerca e lettura, grazie alla compatibilità con Apple Pencil (1ª generazione)

La presenza di Touch ID garantisce un'ulteriore sicurezza, rendendolo affidabile per le transazioni e l'autenticazione. Inoltre, per i professionisti che hanno bisogno di rimanere sempre connessi, l'iPad offre Wi-Fi 6 ultraveloce e una batteria che dura tutto il giorno, assicurando così la continuità nel lavoro e nelle comunicazioni senza interruzioni.

L'offerta per l'iPad 10.9 da 64GB a soli 379€ anziché 589€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera unire efficienza e stile. Grazie alla sua potenza, versatilità e alle sue caratteristiche all'avanguardia, è la scelta ideale sia per gli utenti più esigenti sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dei tablet. Un prodotto altamente consigliato per la sua capacità di offrire un'esperienza utente superiore a un prezzo vantaggioso.

