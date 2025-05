Google mostrerà gli occhiali Android XR già la prossima settimana

L'universo tecnologico di Google si prepara a un'evoluzione che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Durante la conclusione dell'evento The Android Show, Sameer Samat, responsabile della divisione Android, ha sorpreso il pubblico indossando un paio di occhiali Android XR con lenti scure e una telecamera visibile sul lato destro. Un gesto apparentemente casual che nasconde l'annuncio di una strategia ambiziosa: i partecipanti al Google I/O 2025 avranno l'opportunità di provare in anteprima questa nuova tecnologia che fonde realtà fisica e digitale.

Gli occhiali presentati rappresentano un'evoluzione rispetto ai prototipi con lenti trasparenti mostrati precedentemente, pensati per un utilizzo quotidiano in ogni ambiente. La scelta di lenti scure suggerisce una possibile doppia anima del dispositivo, adattabile a contesti diversi, sia all'aperto che al chiuso, ampliando così le potenzialità d'uso della realtà aumentata nella vita quotidiana.

Il colosso di Mountain View sta adottando un approccio metodico per l'introduzione della sua tecnologia XR. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero aspettarsi, Android XR debutterà inizialmente su visori dedicati prima di approdare sugli occhiali. La collaborazione con Samsung, già annunciata, dovrebbe portare i primi frutti entro la fine dell'anno, con Samsung che ha già mostrato il design dell'hardware, pur mantenendo riserbo su specifiche tecniche e prezzi.

Google ha già concesso alla stampa specializzata di provare i prototipi di visore XR lo scorso dicembre, seguita da una dimostrazione pubblica ad aprile. L'esperienza prevista per l'I/O 2025 rappresenterà tuttavia il banco di prova più significativo finora, con un pubblico più ampio che avrà accesso alla tecnologia.

La decisione di mostrare gli occhiali in un evento dedicato agli sviluppatori non è casuale. Google sta chiaramente cercando di costruire un ecosistema solido attorno alla sua visione dell'XR, coinvolgendo la community di sviluppatori ben prima del lancio commerciale. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente per assicurare che, quando i dispositivi saranno effettivamente disponibili sul mercato, esistano già applicazioni e esperienze ottimizzate per sfruttarne le potenzialità.

Parallelamente allo sviluppo hardware, l'intelligenza artificiale Gemini giocherà un ruolo fondamentale nell'esperienza XR. Durante l'evento, Google ha mostrato che Gemini sarà presente sui visori, suggerendo una profonda integrazione tra AI e realtà aumentata. La stessa tecnologia è destinata ad espandersi verso altre piattaforme come Android Auto, dove offrirà traduzioni automatiche e funzionalità avanzate, e Google TV, sebbene in quest'ultimo caso l'implementazione sia stata rimandata a "più avanti quest'anno".

L'evoluzione di Android verso l'XR si inserisce in un contesto di rinnovamento generale dell'ecosistema Google. Android 16 introdurrà il redesign Material 3 Expressive, mentre Wear OS 6 beneficerà della stessa evoluzione estetica, accompagnata dall'integrazione di Gemini.