Apple iPad Mini 2024: ecco dove potete pre-ordinarlo

Il 15 ottobre 2024, Apple ha lanciato il nuovo iPad Mini di settima generazione, dotato del rivoluzionario chip A17 Pro. Questo aggiornamento porta con sé un miglioramento notevole delle prestazioni, con una CPU più veloce del 30% e una GPU potenziata del 25%, garantendo un'esperienza fluida e coinvolgente, perfetta per gaming avanzato, creazione di contenuti e l'uso di app professionali. Il supporto per Apple Pencil Pro aggiunge ulteriore precisione, rendendo il dispositivo ideale per chi cerca potenza in un formato compatto.

Il dispositivo è disponibile in pre-ordine su vari store, tra cui Apple Store, Amazon e rivenditori autorizzati. Le spedizioni partiranno il 23 ottobre. Il prezzo del modello base Wi-Fi da 128 GB parte da 609 euro, mentre la versione top di gamma con 512 GB e connettività Wi-Fi + Cellular arriva a 1.159 euro. Gli studenti e il settore educativo possono usufruire di uno sconto, con prezzi a partire da 549 euro.

Apple iPad Mini 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo iPad Mini vanta un display Liquid Retina da 8,3 pollici con risoluzione 2.266x1.488 pixel, che offre immagini nitide e dettagliate. Il design rimane simile al modello precedente, ma sono state aggiunte due nuove colorazioni: blu e viola, accanto alle tradizionali grigio siderale e galassia.

Con iPadOS 18, l'iPad Mini introduce funzionalità innovative basate su Apple Intelligence, grazie al potente Neural Engine a 16 core. Tra le novità troviamo la trascrizione automatica dell'audio, una calcolatrice avanzata e un supporto migliorato per Apple Pencil Pro, che rende l'utilizzo più intuitivo e versatile per professionisti e creativi.

In termini di connettività, il nuovo iPad Mini supporta Wi-Fi 6E e 5G, garantendo download più rapidi e streaming senza interruzioni. La porta USB-C aggiornata offre velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, rendendo ancora più facile e veloce trasferire dati tra dispositivi.

Se siete interessati, potete preordinare il nuovo iPad Mini su piattaforme come Apple Store, Amazon o MediaWorld, e configurarlo in base alle vostre esigenze di archiviazione e connettività.

Ecco dove preordinare gli Apple iPad Mini 2024